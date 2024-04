Plus daje 25 GB internetu za darmo. Wystarczy wejść do klubu

Plus już się szykuje do Olimpiady w Paryżu. Z tej okazji operator otwiera Klub Kibica, gdzie można zgarnąć 25 GB darmowego internetu. Na tym jednak nie koniec, bo prezentów będzie więcej.

Plus jest sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Olimpijskiej Reprezentacji Polski i zachęcając do wspierania naszych sportowców, otworzył platformę Klub Kibica. To okazja do zgarnięcia różnych bonusów.

Na rozgrzewkę przed rozpoczęciem sportowych zmagań wszyscy klienci Plusa mogą otrzymać prezent – pakiet 25 GB z dostępem do sieci 5G oraz 5G Ultra.

Operator jednak na tym nie poprzestanie. W kolejnych tygodniach w olimpijskim Klubie Kibica użytkownicy będą mogli odkrywać kolejne specjalne oferty i promocje.

Plus: jak odebrać za darmo pakiet 25 GB?

Klub Kibica to dedykowana platforma, gdzie publikowane będą specjalne oferty związane ze sportowymi zmaganiami podczas Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024. Na start wszyscy indywidualni użytkownicy ofert Plusa oraz Plusha, którzy zapiszą się do Klubu Kibica, otrzymają pakiet 25 GB z dostępem do 5G/5G Ultra.

W przypadku ofert na kartę oraz MIX pakiet ważny będzie przez 30 dni, natomiast w abonamencie do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. Z pakietu będzie można korzystać po otrzymaniu SMS-a z potwierdzeniem aktywacji.

Aby dołączyć do Klubu Kibica i cieszyć się dedykowanymi promocjami należy wysłać bezpłatny SMS z hasłem: KIBICUJE na numer 80724.

W kolejnych tygodniach poprzedzających rozpoczęcie rywalizacji Polaków w Paryżu i w czasie zmagań olimpijczyków Plus będzie udostępniał kolejne atrakcje, bonusy i niespodzianki na platformie Klub Kibica.

Więcej szczegółów na temat Klubu Kibica można znaleźć na stronie internetowej https://www.plus.pl/klub.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Plus

Źródło tekstu: Plus