Orange Polska w 1Q 2024 r. Spadek przychodów i zysku, wzrost liczby klientów

Orange Polska podał najnowsze wyniki operacyjne i finansowe za pierwszy kwartał 2024 roku. Operator zanotował spadek przychodów oraz spadek zysku netto, ale szczyci się zwiększoną bazą klientów.

Na koniec pierwszego kwartału 2024 r. Orange Polska odnotował spadek przychodów o 1,8% rok do roku, choć jednocześnie osiągnął dobre wyniki w kluczowych usługach telekomunikacyjnych, a przychody wzrosły w nich o ponad 4%. Miał jednak spadki w usługach IT i integracyjnych oraz odsprzedaży energii.

Za nami dobry początek roku. Dzięki inwestycjom w rozwój i jakość naszej sieci klienci zyskali dostęp do najnowocześniejszych technologii. Usługi 5G, pozwalające korzystać z mobilnego internetu o prędkości nawet ponad 1 Gb/s, uruchomiliśmy już na ok. 1400 stacjach bazowych, w ponad 160 miastach i miejscowościach. Zaoferowaliśmy też ultraszybki światłowód o prędkości do 8 Gb/s, odpowiadający na potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. Co dziesiąty klient Orange Światłowodu korzysta już z opcji prędkości do 1 Gb/s. Podpisaliśmy także umowy na realizację inwestycji ze wsparciem środków UE, by wesprzeć budowę nowoczesnej infrastruktury na terenach, gdzie brakuje dostępu do szybkiego internetu

– mówi Liudmila Climoc, prezeska Orange Polska.

Przybywa dostępów szerokopasmowych i klientów mobilnych

W pierwszym kwartale br. przybyło 45 tys. użytkowników Orange Światłowodu, a łączna ich liczba wzrosła rok do roku o ponad 14%. Na rynku detalicznym Orange może się pochwalić liczbą 2,827 mln dostępów szerokopasmowych, z tego na łącza światłowodowe przypada 1,394 mln. W zasięgu znajduje się 8,2 mln domów i mieszkań w całym kraju. Tylko w pierwszych trzech miesiącach roku zasięg zwiększył się o ponad 230 tys. gospodarstw domowych.

W usługach mobilnych w pierwszym kwartale br. przybyło 48 tys. użytkowników abonamentowych usług głosowych, a ich łączna liczba wzrosła o 3% rok do roku. Na koniec marca 2024 r. Orange miał 17,706 mln kart SIM (+5,2% r/r), z tego 13,298 mln w abonamencie, przy czym 8,989 mln to komórkowe usługi głosowe (+2,6% r/r). Kart SIM w pre-paid było na koniec kwartału 4,409 mln – w skali roku operator zanotował spadek o 8,1%. Jak jednak zaznacza Orange, był to najniższy spadek na przestrzeni kilku ostatnich kwartałów.

Z rozwiązań konwergentnych korzysta już 1,718 mln klientów, co oznacza wzrost o 4,8% rok do roku. Tylko w pierwszym kwartale przybyło 18 tys. użytkowników pakietów łączących usługi stacjonarne i mobilne.

Orange zarabia na usługach telekomunikacyjnych

Orange Polska osiągnął dobre wyniki z kluczowych usług telekomunikacyjnych – przychody wzrosły o 4,2% rok do roku. Dzięki popytowi na urządzenia 5G, o 3% rok do roku wzrosły przychody ze sprzedaży sprzętu.

Z drugiej strony, w usługach IT/IS widoczne było cykliczne spowolnienie. Operator tłumaczy to ogólną sytuacją na rynku IT, a także niższym popytem ze strony sektora publicznego. Niższe były także przychody z odsprzedaży energii, spowodowane spadkiem cen energii na rynku. To wszystko przełożyło się na łączne przychody firmy: niższe o 1,8% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

W sumie przychody w 1 kw. 2024 roku wyniosły 3,081 mld zł i w ujęciu rocznym zmniejszyły się o 58 mln zł. Zysk netto za 1 kw. 2024 roku wyniósł 227 mln zł i w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku zmniejszył się o 16%.

Rentowność operacyjna EBITDAaL wzrosła o prawie 5%. Na ten wynik wpłynęły dobre wyniki w głównych usługach telekomunikacyjnych, niższa presja ze strony kosztów energii oraz korzyści z naszych inicjatyw efektywnościowych.

Orange Polska przekonuje, że podtrzymuje całoroczne cele i jest na dobrej drodze do realizacji wszystkich ambicji strategii .Grow.

Zobacz: Orange rozszerza zasięg „prawdziwego 5G”. Są nowe stacje

Zobacz: Orange zainwestuje miliard w 5G. Pomarańczowi czekają na 700 MHz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: Orange Polska