Grupa Play po 1H2024: mocny wzrost i utrzymanie pozycji lidera

Grupa Play kontynuuje podróż drogą wzrostów. W pierwszym półroczu 2024 roku Fioletowym rosły między innymi przychody oraz EBITDAaL, do czego przyczyniła się między innymi większa baza klientów oraz usług dla domu.

Wyniki operacyjne i finansowe Play po 1H2024

Na koniec czerwca 2024 roku Play miał 13,3 mln aktywnych klientów usług mobilnych. To o 3% więcej w porównaniu z końcem 2 kwartału 2023 roku. Średni przychód na użytkownika (ARPU) wzrósł przez ten czas o 6,1%, do 31 zł. Liczba abonentów usług dla domu (Internet i telewizja) wyniosła na koniec 2Q2024 2,1 mln. W ujęciu rocznym jest to wzrost o 4,3%.

Warte przypomnienia jest również to, że operator sieci Play po raz szósty z rzędu utrzymał pozycję lidera w cokwartalnym raporcie Urzędu Komunikacji Elektronicznej na temat przenośności numerów komórkowych (MNP). Bilans za drugi kwartał to 12694 numery na plusie.

W całym drugim półroczu 2024 roku Grupa Play osiągnęła ogólny przychód w wysokości przekraczającej 5 mld zł. Oznacza to wzrost o 4,6% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. W tym samym okresie przychody z usług mobilnych wzrosły o 8,2%, do 2,4 mld zł, a przychody z usług dla domu o 5,5%, do ponad 1 mld zł. Zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją (EBITDAaL) w pierwszym półroczu tego roku wzrósł o 7,3% rok do roku i osiągnął wartość ponad 2 mld zł.

Rozbudowa infrastruktury i rozwój usług

W drugim kwartale 2024 roku Play uruchomił 150 nowych stacji bazowych, dzięki czemu na koniec czerwca miał ich 11907. Do 12 tysięcy już niedaleko. W raportowanym okresie nastąpiła również intensywna rozbudowa stacjonarnej sieci szerokopasmowej w otwartym modelu dostępu we współpracy z Polskim Światłowodem Otwartym oraz rozwój usług telewizyjnych i szerokopasmowego Internetu poprzez nabycie 100% udziałów spółki Miconet (śląskiego dostawcy usług internetowych).

W zasięgu fioletowego 5G znalazło się niemal 70% populacji Polski. Wpływ na to miało między innymi rozszerzanie zasięgu sieci nowej generacji na częstotliwościach z tak zwanego pasma C (3500-3600 MHz). Play chwali się również dobrym odbiorem przez klientów Telewizji Nowej Generacji. Co trzeci klient wybiera to unikalne rozwiązanie na rynku, w ramach którego co miesiąc można wybierać pakiety kanałów i serwisów streamingowych w systemie „à la carte”.

Nastąpił dalszy rozwój usług dla dużych przedsiębiorstw w ramach "Play Rozwiązania dla Biznesu". Obejmuje on usługi chmurowe, certyfikaty ISO dla Data Centers. W raportowanym okresie nastąpił kolejny nabór studentów w akademii kodowania 42Warsaw, której fundatorem jest Play. Celem jest rozwój i wsparcie kompetencji cyfrowych Polaków.

Wyniki Grupy Play w pierwszym półroczu 2024 roku potwierdzają, że z sukcesem przekształciliśmy się w pełni konwergentnego operatora z kompleksową ofertą. Motorem rozwoju naszego biznesu jest zaufanie klientów. Intensywnie inwestujemy w naszą infrastrukturę i zapewniamy klientom wolność wyboru w atrakcyjnej cenie.

– podkreśla Jean Marc Harion, CEO Play

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Play

Źródło tekstu: Play