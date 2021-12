MediaTek nie ma litości, Snapdragony i Exynosy w odwrocie

MediaTek zwiększył przewagę nad Qualcommem jako największy projektant układów na świecie. Duży wzrost zanotował też chiński Unisoc.

MediaTek jeszcze dwa lata temu był brzydkim kaczątkiem w gronie projektantów układów. Od tego czasu jednak wiele się zmieniło. Już w zeszłym roku MediaTek wyprzedził Qualcomma i stał się największym graczem na rynku. Niewątpliwie to zasługa bardzo dobrze przyjętej serii Dimensity. Według raportu Counterpoint MediaTek wcale nie zamierza okazywać litości dawnemu liderowi i tylko powiększył przewagę. MediaTek ma bowiem aż 40% udziału w rynku. To wzrost z 33%. Drugi Qualcomm ma 27%, co jest spadkiem z 28%.

Na trzecim miejscu jest Apple, który urósł z 12% do 15%. Na czwarte miejsce awansował chiński Unisoc, który zanotował spory wzrost z 4% do 10%. Unisoc nawiązał ścisłe partnerstwa z Realme, Honorem i Motorolą. Powodów do radości nie mają za to w Samsungu, który spadł z 10% do 5%. Huawei HiSilicon spadł natomiast z 13% do 2%, ale nikogo nie powinno to dziwić. Huawei nie może korzystać z usług TSMC i Samsunga, jedynie niektóre Kiriny produkuje niepodlegający amerykańskim sankcjom SMIC.

