MediaTek Pentonic 2000 - nowy układ 7 nm dla telewizorów 8K

MediaTek zapowiedział swój nowy układ dla telewizorów. Jest to MediaTek Pentonic 2000. Powstanie on w technologii 7 nm i obsłuży telewizory 8K.

MediaTek jest ostatnio na fali. Największy projektant układów mobilnych zaprezentował swój nowy flagowy układ MediaTek Dimensity 9000 i zdradził, że pracuje nad średniopółkowym MediaTekiem Dimensity 7000. Nie znaczy to jednak, że firma z Republiki Chińskiej działa wyłącznie w tym segmencie rynku. MediaTek ma też w swojej ofercie przeznaczone tabletom układy z serii MediaTek Kompanio. Teraz natomiast światło dzienne ujrzał układ MediaTek Pentonic 2000.

Tym razem jest to wyrób przeznaczony dla telewizorów. Obsługuje on między innymi 8K czy skalowanie obrazu w górę. Pomaga w tym sztuczna inteligencja. Układ współgra z odświeżaniem obrazu 120 Hz. Nie zabrakło wsparcia dla UFS 3.1, Wi-Fi 6E czy opcjonalnego 5G. Implementacja tej łączności będzie zależała wyłącznie od producentów telewizorów. Nowy układ powstanie w technologii 7 nm, a za jego produkcję będzie odpowiadał TSMC. Pierwsze telewizory z nowym układem pojawią się na rynku w 2022. Najprawdopodobniej będzie to jego pierwsza połowa.

Zobacz: MediaTek Dimensity 7000 już niedługo

Zobacz: MediaTek Dimensity 9000 5G oficjalnie debiutuje

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: mediatek

Źródło tekstu: mediatek, wł