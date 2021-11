MediaTek Dimensity 9000 5G oficjalnie debiutuje

MediaTek zaprezentował swój całkowicie nowy układ mobilny. To MediaTek Dimensity 9000 5G. Ma on konkurować nawet z najlepszymi Snapdragonami.

MediaTek to największy projektant układów mobilnych na świecie. Teraz firma z Republiki Chińskiej zaprezentowała swój najnowszy produkt. To układ MediaTek Dimensity 9000 5G. Nowy wyrób powstał w technologii 4 nm. Mamy tutaj do czynienia z ośmioma rdzeniami w układzie 1+ 3 + 4. Najważniejszym z nich jest rdzeń Cortex-X2. Do kompletu otrzymamy trzy rdzenie Cortex-A710 taktowane zegarem 2,85 Ghz. Wszystkiego dopełniają cztery rdzenie Cortex-A510 taktowane zegarem 1,8 Ghz. Nowy układ jest w stanie współpracować z pamięcią LPDDR5x RAM.

Za warstwę graficzną odpowiada Mali-G710 GPU z dziesięcioma rdzeniami. Zgodnie z zapowiedziami poziom grafiki na komputerach jest już niewiele wyżej. Nowemu układowi niestraszne mają być nawet telefony z aparatem 320 Mpix. Pod względem sztucznej inteligencji nowy MediaTek Dimensity 9000 5G ma być o 16% lepszy niż układ Google Tensor. Nowy produkt obsługuje też Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E 2x2, a nawet Beidou III-B1C GNSS (to jednak informacja bardziej interesująca Chińczyków).

Źródło zdjęć: mediatek

Źródło tekstu: mediatek, wł