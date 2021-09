Counterpoit: MediaTek liderem rynku chipsetów do smartfonów w 2Q2021

W drugim kwartale 2021 roku MediaTek był największym dostawcą chipsetów do smartfonów – wynika z raportu Counterpoint Research. Wśród modemów 5G prym wiedzie Qualcomm.

Counterpoint Research opublikował dane na temat rynku układów SoC do smartfonów w drugim kwartale 2021 roku. Wynika z nich, że 43% tego "tortu" należało do przedsiębiorstwa MediaTek. Tajwańczycy tym samym prześcignęli Amerykanów z firmy Qualcomm (24%). Podium zamyka Apple (14%). Na dalszych miejscach znalazły się takie marki, jak Unisoc (9%), Samsung (7%) i HiSilicon (3%). W ostatnim przypadku widać ogromny spadek z 16% rok wcześniej, co wynika z sankcji nałożonych na firmę Huawei.

Zobacz: MediaTek pokaże układ 4 nm jeszcze w tym roku

Zobacz: Samsung Galaxy S22 - Exynos trafi do kolejnych krajów

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku układów 5G do smartfonów. Tu zdecydowanie wygrywa Qualcomm, do którego należy ponad połowa rynku (55%). Miejsce na podium znalazł też MediaTek (30%) oraz Samsung (10%).

Duża przewaga Qualcommu nad pozostałymi w przypadku modemów 5G to między innymi zasługa montowania tych układów w iPhone'ach 12. Apple projektuje własne chipsety do smartfonów, ale w przypadku modemów musi sięgać po rozwiązania innych firm.

Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold3 5G – test składanego telefonu, który uzależnia

Zobacz: Xiaomi Mi 11 Ultra – genialny telefon do zdjęć i nie tylko

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mediatek

Źródło tekstu: Counterpoit Research