Samsung Galaxy S22 - Exynos trafi do kolejnych krajów

Samsung Galaxy S22 w wersji z procesorem Exynos 2200 pojawi się także w krajach, gdzie dotąd sprzedawany był wyłącznie wariant ze Snapdragonem.

Choć do premiery nowych flagowców Samsunga pozostało kilka miesięcy, do sieci trafia coraz więcej informacji na temat urządzeń z rodziny Samsung Galaxy S22. Wiemy już, że będą one napędzane nowymi procesorami Samsung Exynos 2200 i Qualcomm Snapdragon 898. Szczególnie ten pierwszy zapowiada się interesująco, gdyż będzie to pierwszy układ Koreańczyków przygotowany wspólnie z AMD i wyposażony w układ graficzny bazujący na architekturze RDNA2. Według pogłosek ma się to przekładać na wyjątkowo duży skok wydajności i po raz pierwszy od wielu lat to właśnie wersja z Exynosem może się okazać tym lepszym wariantem nowej "eski".

Samsung Galaxy S22 z Exynosem także w USA

Jak się okazuje, ma to bardzo interesujące konsekwencje, gdyż wielu operatorów zaczęło naciskać Samsunga, by ten dostarczył im telefon w wersji z Exynosem. W efekcie taki właśnie wariant nowych smartfonów miałby pojawić się w ofercie Verizon w USA oraz China Telecom w Chinach, choć dotychczas w obydwu krajach flagowce Koreańczyków oferowane były wyłącznie w wersji ze Snapdragonem. Układ Qualcomma po raz pierwszy miałby natomiast trafić do urządzeń na rynek indyjski. Nic nie zmienia się natomiast, jeśli chodzi o Europę - tutaj ponownie zobaczymy telefony z Exynosem.

No dobra, to skoro nowy Exynos jest taki udany, czemu Samsung nie wyposaży w niego wszystkich S22? Tu pojawia się kolejny problem - dostępności. Uzysk nowych układów ma być wyjątkowo niski, co zresztą już powoduje tarcia w obrębie wewnętrznych struktur giganta. Pozostaje trzymać kciuki, że nie przełoży się to negatywnie na ceny i dostępność urządzeń w polskich sklepach.

Oczywiście warto mieć na uwadze, że powyższe informacje pochodzą z nieoficjalnych źródeł, a większość decyzji, o których rozmawiamy, nie ma finalnego charakteru. Do premiery samych urządzeń wiele z nich może się zdezaktualizować, szczególnie w obliczu trwającego ciągle kryzysu na rynku układów scalonych.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: GSMArena, Twitter (@FontTron)