Dimensity 2000 wykręcił ponad milion i bije rekord AnTuTu

Chipset Dimensity 2000 jeszcze nie miał swojej premiery, ale już bije rekordy w benchmarku AnTuTu. Urządzenie z tym układem zdeklasowało wszystkie dostępne dziś flagowce z Androidem.

Obecnie w rankingu AnTuTu wśród smartfonów z Androidem prym wiodą trzy modele ze Snapdragonem 888 - Red Magic 6, ROG Phone 5 i Realme GT. Pierwszy z nich osiągnął w zestawieniu 858 734 punktów.

I tu na scenę wkracza MediaTek Dimensity 2000. Ice Universe opublikował na Twitterze zrzut ekranu z wynikiem w AnTuTu pochodzący ze smartfonu Vivo o symbolu V2184. Takie urządzenie jeszcze nie miało swojej premiery, ale z nieoficjalnych doniesień wynika, że będzie to jeden z modeli powstającej linii Vivo X80.

Nieznany jeszcze smartfon napędzany jest przez równie tajemniczy chipset MT6983. Jednostka ta nie została jeszcze oficjalnie zaprezentowana, ale wiele tropów wskazuje na to, że jest to Dimensity 2000. Wiadomo, że MediaTek pracuje nad tym chipsetem i nie ma obecnie szybszego układu.

Dimensity 2000 w smartfonie Vivo wycisnął aż 1 002 220 punktów, osiągając granicę niedostępną dotąd dla urządzeń z Androidem. W porównaniu do iOS wypada również dobrze – wyniki powyżej miliona osiągnęły tylko dwa iPady Pro 5, natomiast najlepszy iPhone 13 Pro Max ma 843 813.

Wynik osiągnięty na smartfonie Vivo przez Dimensity 2000 został przez aplikację AnTuTu uznany za nieprawidłowy, bo jest nie tylko niezweryfikowany, ale także tak bardzo różni się od rezultatów obecnych flagowców, że według algorytmów AnTuTu może być efektem cheatowania.

Jednak specyfikacja Dimensity 2000 wskazuje, że o żadnym oszustwie tu nie ma mowy, bo to naprawdę potężna jednostka. Chipset w litografii 4 nm TSMC i architekturze ARMv9 ma jeden super mocny rdzeń Cortex X2 o taktowaniu 3 GHz, do tego trzy szybkie rdzenie Cortex-A710 z zegarem 2,85 GHz oraz cztery Cortex-A510 taktowane na 1,8 GHz. Za przetwarzanie grafiki odpowiada Mali-G710 MC10. Wiele wskazuje na to, że dzięki takiej konfiguracji Dimensity 2000 będzie szybszym procesorem niż Snapdragon 898.

Premiera układu MediaTek Dimensity 2000 powinna odbyć się w ciągu najbliższych tygodni, a do smartfonów trafi w przyszłym roku.

Źródło zdjęć: Ice Universe, MediaTek

Źródło tekstu: wł.