MediaTek Dimensity 9000 zmiażdżył Snapdragona i Google Tensor

MediaTek może być z siebie naprawdę dumny. W nowym rankingu AI Benchmark układ MediaTek Dimensity 9000 5G zmiażdżył swoich konkurentów. Google Tensor i Snapdragon 888 pozostały mocno z tyłu.

MediaTek zdobył już koronę największego projektanta układów mobilnych na świecie, jednak Snapdragonom została ostatnia forteca. To flagowce. To jednocześnie najbardziej dochodowy segment, nic dziwnego zatem, że Azjaci chcą wypchnąć Amerykanów i z tego miejsca. Wiele nadziei MediaTek wiąże z układem MediaTek Dimensity 9000 5G. Z najnowszych wieści wynika, że nie bez podstawy. W najnowszym zestawieniu rankingu AI Benchmark MediaTek Dimensity 900 5G sprawił się wyśmienicie. Układ zdobył aż 692,5 tysiąca punktów. Dla porównania drugi w tabeli Google Tensor ma 256,9 tysiąca punktów. To nawet nie przewaga, to przepaść. Jeszcze dalej są Snapdragony, Kiriny i Exynosy. Trzeba jednak zaznaczyć, że Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 i Samsung Exynos 2200 jeszcze nie przeszły testów. MediaTek i tak jednak może być optymistą.

Qualcomm zapewnia bowiem, że jego nowy układ jest czterokrotnie lepszy od poprzednika. Nawet to nie wystarczy jednak na prześcignięcie nowego MediaTeka. Dimensity 9000 jest drogi, kosztuje dwukrotnie więcej niż Dimensity 1200. Nadal jednak jest on tańszy niż alternatywa Qualcommu. Niewykluczone zatem, że to ostatni raz, kiedy szereg producentów zadeklarował wierność Snapdragonom. Nie oszukujmy się, jeśli MediaTek zrówna się ze Snapdragonami to... przestanie być wyraźnie tańszy. Pierwszy telefon z flagowym układem MediaTeka pojawi się w lutym i najpewniej będzie to Redmi M50 Gaming.

Źródło zdjęć: mediatek

Źródło tekstu: mysmartprice, wł