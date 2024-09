Infinix świętuje drugie urodziny w Polsce i obniża ceny smartfonów

Infinix obchodzi drugie urodziny w Polsce. Marka szczyci się, że polscy klienci kupili już niemal ćwierć miliona jej smartfonów. Do kolejnych zakupów zachęcają okolicznościowe obniżki cen telefonów.

Infinix wszedł do Polski w 2022 roku, a teraz marka świętuje drugą rocznice obecności na naszym rynku. Firma chwali się rosnącym zainteresowaniem jej produktami zarówno na świecie, jak i w Polsce.

Infiniksowi rośnie na świecie i w Polsce

Drugi kwartał 2024 r. był piątym z rzędu, w którym Infinix odnotował rok do roku wzrost udziału w globalnych dostawach smartfonów na rynek – o niemal 20%. Na ponad 20 rynkach całego świata marka pod względem sprzedaży zajmuje jedno z pięciu czołowych miejsc, a na Filipinach i w Pakistanie utrzymuje pierwszą pozycję. W Polsce w tym roku smartfony marki Infinix kupiło już więcej klientów niż przez cały zeszły rok. Polscy klienci kupili już niemal ćwierć miliona smartfonów Infinix.

Jakie smartfony Infinix najchętniej kupują Polacy?

Najpopularniejszy model marki w Polsce to Infinix NOTE 30 Pro. Smartfony z całej serii NOTE stanowią aż 1/3 wszystkich sprzedanych na naszym rynku urządzeń. Jak podaje producent, Polacy docenili w tych telefonach szybkie i bezpieczne ładowanie. Według przeprowadzonego przez Infinix badania konsumenckiego, dla 88% klientów ważnym aspektem jest możliwość szybkiego ładowania, a dla 63% – obecność ładowania bezprzewodowego.

Użytkowników przyciągnęły także kolory telefonów Infinix. Czerń jest mniej popularna, za to 16% sprzedaży na polskim rynku stanowią urządzenia w kolorze złotym, a 10% w kolorze zielonym. Za ten drugi wynik odpowiadają przede wszystkim NOTE 40 Pro Vintage Green, z obudową pokrytą zieloną skórą ekologiczną i seria HOT 40 w wersji Starfall Green, gdzie zielone elementy obudowy świecącą w ciemności.

Infinix regularnie wprowadza w swoich urządzeniach nowe rozwiązania technologiczne. Do ostatnich nowości należy obecna w smartfonach z serii NOTE 40 technologia All-Round FastCharge 2.0, z autorskim chipsetem marki Cheetah X1. Umożliwia nie tylko szybkie ładowanie telefonu nawet do 100 W, ale też chroni baterię, magnetyczne ładowanie bezprzewodowe, ładowanie zwrotne czy obejściowe, inteligentne ładowanie nocą, w temperaturach do -20°C.

W tym roku marka zaprezentowała również technologie:

E-Color Shift , pozwalającą na zmianę kolorów obudowy smartfona bez zużywania energii dzięki E Ink Prism 3,

, pozwalającą na zmianę kolorów obudowy smartfona bez zużywania energii dzięki E Ink Prism 3, Extreme-Temp Battery , pierwszą w branży technologię pozwalającą na ładowanie w skrajnych temperaturach, sięgających nawet minus 40°C stopni Celsjusza,

, pierwszą w branży technologię pozwalającą na ładowanie w skrajnych temperaturach, sięgających nawet minus 40°C stopni Celsjusza, Sferyczne NFC 720°, umożliwiającą płynne i bezproblemowe działanie technologii NFC z trzech stron urządzenia.

Infinix podejmuje również współprace z innymi renomowanymi uznanymi markami, takimi jak producent sprzętu audio JBL (dźwięk w serii NOTE), należące do grupy BMW centrum projektowe Desing Works (edycje Racing Gray serii NOTE), specjalizująca się w produkcji kamer sportowych firmą GoPro (Zero) oraz Samsung Electronics System LSI Business przy implementacji nowego standardu zwiększającego możliwości fotograficzne zasilanego algorytmem głębokiego uczenia wspieranego przez sztuczną inteligencję (AIADLA - AI-Powered Advanced Deep Learning Algorithm).

Urodzinowe promocje na smartfony

Smartfony Infinix są dostępne w autoryzowanym sklepie infinixstore.eu oraz u partnerów handlowych. Część modeli można obecnie kupić w obniżonych cenach, np.

NOTE 40 Pro+ 5G (z 1996 zł nawet do 1596 zł),

(z 1996 zł nawet do 1596 zł), NOTE 40 (z 1196 zł nawet do 896 zł),

(z 1196 zł nawet do 896 zł), SMART 8 (z 336 zł nawet do 296 zł).

Producent zapowiada kolejne urodzinowe promocje.

