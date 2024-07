Infinix Note 40 Pro+ 5G dla wymagającego sknery? Sprawdzam – test

Marka Infinix w końcu wprowadziła na polski rynek zaprezentowany w marcu 2024 roku smartfon, model Note 40 Pro+ 5G. Urządzenie trochę wcześniej trafiło w moje ręce, dzięki czemu mogłem mu się trochę lepiej przyjrzeć. Co z tego wyszło? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Infinix Note 40 Pro+ 5G pod wieloma względami przypomina testowany przeze mnie jakiś czas temu model Note 40 Pro. Są jednak również istotne różnice, z których ta najważniejsza to obsługa sieci komórkowych piątej generacji, z czym nowy model radzi sobie bardzo dobrze. Jest tu również trochę szybsze ładowanie, którego maksymalna moc wynosi 100 W. Mniejsza jest za to pojemność akumulatora, która wynosi wynosi tu „tylko” 4600 mAh.

Więcej szczegółów dotyczących specyfikacji smartfonu Infinix Note 40 Pro+ znajdziesz w naszym katalogu.

marzec 2024 190 g, 8 mm grubości 12 GB RAM 256 GB - 108 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix + 32 Mpix 6.78" - AMOLED (1080 x 2436 px, 393 ppi) Mediatek Dimensity 7020, 2,20 GHz Android v.14.0 4600 mAh, USB-C

W tym artykule skupię się przede wszystkim na tym, co mi się podoba w średniopółkowym smartfonie marki Infinix, a co należałoby w nim zmienić lub poprawić.

Otwieramy pudełko, czyli inni mogą pozazdrościć

Pierwsza zaleta smartfonu Infinix Note 40 Pro+ pokazuje się nam już po otwarciu kartonowego pudełka. To, swoją drogą, wygląda bardzo atrakcyjnie, podobnie jak jego zawartość. Oprócz smartfonu znajdziemy w nim bowiem komplet potrzebnych i/lub przydatnych akcesoriów.

Jest ładowarka o mocy 100 W z gniazdem USB-C (w Note 40 Pro było USB-A), jest przewód USB, są przewodowe słuchawki (grają zaskakująco dobrze), jest wreszcie metalowa igła do wysuwania tacki na dwie karty nanoSIM. Na tym się jednak nie kończy, ponieważ producent dołączył do tego wszystkiego atrakcyjne wizualnie etui z magnetycznym „złączem” do ładowarki indukcyjnej (też ją dostałem w zestawie), a także hartowane szkło do zabezpieczenia ekranu (wraz z potrzebnymi dodatkami) oraz… kilka naklejek.



Sam smartfon otrzymałem w wersji z „pleckami” wykonanymi z ekologicznej skóry w kolorze zielonym, do którego idealnie pasuje dołączone do zestawu etui. Urządzenie nie tylko świetnie wygląda, ale również bardzo dobrze trzyma się dłoni, co zdecydowanie należy pochwalić. No i nie brudzi się „jak szalone”, co jest udręką urządzeń z błyszczącym wykończeniem. Tu błyszcząca jest ramka oraz, oczywiście, przód smartfonu z zakrzywionym na bokach wyświetlaczem.

Włączamy telefon i oczom nie chcemy wierzyć

Kolejna zaleta smartfonu to wyświetlacz, zapewniający bardzo dobrą jakość obrazu. Jest on ostry, kontrastowy i ma bardzo ładne kolory, które równie dobrze wyglądają pod każdym kątem. Nie zawiodła mnie również jasność ekranu, która wypadła podczas pomiarów podobnie jak w modelu bez plusa. Zarówno przy regulacji ręcznej, jak i automatycznej, maksimum wyniosło 563 nity, a po włączeniu trybu wysokiej jaskości wzrosło w trybie automatycznym do 1043 nitów. Dzięki temu obraz na ekranie jest czytelny nawet w słoneczny, letni dzień.

Styl kolorów Temperatura bieli Pokrycie Gamy Objętość Gamy Średnie ∆E (MAX) Jaskrawy kolor 6499 K 99,9% sRGB

92,2% AdobeRGB

98,6% DCI P3 175,0% sRGB

120,5% AdobeRGB

123,9% DCI P3 0,18 (1,55) Kolor oryginalny 6619 K 99,9% sRGB

91,7% AdobeRGB

98,5% DCI P3 163,4% sRGB

112,5% AdobeRGB

115,7% DCI P3 0,18 (1,02)





Pod dolną częścią ekranu producent umieścił optyczny czytnik linii papilarnych, do którego pracy nie mam zastrzeżeń. Podobnie jak do funkcji rozpoznawania twarzy. Gorzej za to przy tym wszystkim wypadają wbudowane głośniki stereo. Grają one dosyć płasko i „dają po uszach” przy wysokiej głośności, co dotyczy w szczególności tonów wysokich. Nie ma jednak tragedii, bo jakość dźwięku jest wciąż niezła.

Jeśli chodzi o interfejs systemowy czy aplikacje, wszystko wygląda i działa tu podobnie, jak w modelu Note 40 Pro. Z recenzji tamtego smartfonu dowiesz się nieco więcej na ten temat. Tu tylko wspomnę, że wygląda on ładnie i jest funkcjonalny, co zawdzięcza między innymi ciekawym dodatkom.



W końcu smartfon z 5G

Jedną z rzeczy, do których się przyczepiłem przy okazji recenzowania Infinixa Note 40 Pro, był brak obsługi sieci 5G. Model z plusem w nazwie już tego problemu nie ma, pozwalając surfować po zasobach Internetu ze znacznie większą szybkością – o ile sieć na to pozwoli. Ponieważ wciąż można znaleźć miejsca, w których zasięg sieci komórkowej jest słaby lub bardzo słaby (sam w takim mieszkam), ważna jest możliwość skorzystania z technologii WiFi Calling. W tym smartfonie, w połączeniu z kartą SIM nju mobile, działa to bardzo dobrze. Podobnie jak VoLTE.

Zdjęcia? Mnie się podobają

Fotograficzny arsenał smartfonie Infinix Note 40 Pro+ jest identyczny, jak w modelu bez plusa. Efekty są całkiem niezłe, szczególnie jeśli uwzględnimy, że mamy do czynienia ze średniakiem. Szczerze mówiąc, niektóre z nich są według mnie lepsze niż zrobione testowanym równolegle flagowcem Sony Xperia 1 VI za ponad 6 tysięcy złotych. Z resztą, zobaczcie sami.



Zdjęcia dzienne:

Zdjęcia nocne:

Zdjęcia makro:

Zdjęcia selfie:

Filmy:

W tej cenie wydajność mogłaby być wyższa

Infinix Note 40 Pro+ 5G jest napędzany MediaTekiem Dimensity 7020, który radzi sobie zupełnie przeciętnie, zważywszy na cenę smartfonu. Na szczęście i tak wszystko działa tu na ogół płynnie i się nie zacina. W końcu w komplecie mamy 12 GB RAM-u z możliwością rozszerzenia do 24 GB. Temperatura Infinixa jest trzymana w ryzach, ale rozgrzewa się on bardziej niż Note 40 Pro. Zmierzone przeze mnie maksimum podczas testów obciążeniowych wyniosło 43,1°C (w Pro było tylko 34,5°C). Throttling? Infinix Note 40 Pro+ 5G nie wie, co to takiego. I chwała mu za to.

Wydajność ogólna Antutu 10 Geekbench 6 AI Benchmark Jeden rdzeń Wszystkie rdzenie Infinix Note 30 Pro 415005 732 2014 56,0 Infinix Note 40 435804 731 2004 73,7 Infinix Note 40 Pro 426707 741 2024 73,6 Infinix Note 40 Pro+ 5G 452748 916 2287 73,9 Motorola Moto G84 5G 450220 906 2031 73,1 Nothing Phone (2a) 693102 1142 2614 398 Oppo Reno10 Pro 5G 628872 1013 2794 410 Samsung Galaxy A15 383821 723 1871 48,2 Samsung Galaxy A35 616296 1021 2922 114 Sony Xperia 10 V 345193 905 2094 44 Tecno Spark 20 Pro+ 421219 743 2031 73 Ulefone Armor 21 414303 724 2014 68,7 Ulefone Armor 24 386016 688 1896 64 Ulefone Power Armor 19T 403819 732 2035 69,9

Wydajność w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna temperatura obudowy [°C] Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Aztec Ruins Vulkan High Tier (1440p Offscreen) Car Chase (1080p Offscreen) Infinix Note 30 Pro 351 99,40% 357,5 910,7 30,9 Infinix Note 40 378 97,40% 390 996,7 37 Infinix Note 40 Pro 381 99,20% 386,8 984,2 34,5 Infinix Note 40 Pro+ 5G n/d n/d 422,7 1129 43,1 Motorola Moto G84 5G 358 99,20% 521 1145 37 Nothing Phone (2a) 1160 99,60% 1380 2353 42,6 Oppo Reno10 Pro 5G 690 99,60% 891,4 1926 46,5 Samsung Galaxy A15 342 98,60% 350,5 898,1 37,9 Samsung Galaxy A35 808 99,50% 847,9 1798 34,4 Sony Xperia 10 V 361 98,90% 523,9 1150 35,4 Tecno Spark 20 Pro+ 351 98,90% 357 907 32,3 Ulefone Armor 21 344 99,40% 349,2 899 35 Ulefone Armor 24 326 99,10% 328 785,7 36 Ulefone Power Armor 19T 336 99,40% 349 902 45



Pamięci masowej jest tu 256 GB, co w większości przypadków powinno wystarczyć. Nie da się tego rozszerzyć kartą pamięci, bo smartfon ich nie obsługuje.

Dochodzimy w ten sposób do największego „zonka” – wydajności baterii. W Telepolis.pl testujemy czas pracy poprzez uruchomienie w aplikacji VLC Media Player filmu HD w pętli, przy jasności wyświetlacza ustawionej na 300 nitów. Wynik w przypadku tego smartfonu jest mizerny, bowiem wynosi tylko nieco ponad 6 godzin. Mierzyłem to kilka razy, za każdym razem otrzymując podobny wynik. Pomijając jednak tę „wpadkę”, Infinix Note 40 Pro+ spokojnie wytrzyma z dala od ładowarki 1-2 dni.

Wytrzymałość akumulatora Akumulator (mAh) Wyświetlacz Czas pracy (minuty) Przekątna (cale) Rozdzielczość (piksele) Odświeżanie (Hz) Infinix Note 40 5000 6,78" 1080 x 2436 120 674 Infinix Note 40 Pro 5000 6,78" 1080 x 2436 120 747 Infinix Note 40 Pro+ 5G 4600 6,78" 1080 X 2436 120 374 Motorola Moto G24 Power 6000 6,56" 720 x 1612 90 895 Nothing Phone (2a) 5000 6,7" 1080 x 2412 120 706 Samsung Galaxy A15 5000 6,5" 1080 x 2340 120 775 Samsung Galaxy A35 5000 6,6" 1080 x 2340 120 811 Samsung Galaxy A55 5000 6,6" 1080 x 2340 120 914 Ulefone Armor 23 Ultra 5280 6,78" 1080 x 2460 120 542



Za to ładowanie baterii jest dość szybkie. Ładowarka o mocy 100 W pozwala przejść od 0% do 100% w około 28 minut, a 50% pojawia się już po 10 minutach (producent podaje 8 minut). Nieźle! Duży plus za obsługę ładowania indukcyjnego i dołączoną do zestawu testowego ładowarkę magnetyczną, a także funkcję bezprzewodowego ładowania zwrotnego. Ze wszystkich tych rzeczy korzystam regularnie w swoim Samsungu Galaxy S24 Ultra.



Note 40 Pro był kompletny, ale ten jest kompletniejszy

Infinix Note 40 Pro+ to smartfon sprzedawany z bogatym zestawem akcesoriów, wśród których są także dodatki, które ciężko znaleźć u konkurencji – słuchawki czy szkło ochronne. Urządzenie zasługuje na pochwałę za atrakcyjny wygląd oraz niezłe wyposażenie, choć z kilkoma „ale”.

Producent mógłby zastosować tu trochę wydajniejszy procesor, pojemniejszą i wydajniejszą baterię czy lepiej grające głośniki. Z drugiej jednak strony mamy świetny wyświetlacz oraz aparaty fotograficzne robiące na ogół wysokie jakościowo zdjęcia. Filmy mogłyby być nieco lepiej ustabilizowane, jednak i one dają radę. No i jest 5G oraz bardzo szybkie ładowanie baterii.

A ile to wszystko kosztuje? Infinix Note 40 Pro+ zadebiutował w naszym kraju z ceną 1996 zł. Przy takiej kwocie kilka rzeczy przydałoby się tu poprawić.

Ocena końcowa: 8,5/10



Wady:

Brak gniazda Jack 3,5 mm i slotu na karty pamięci,

Głośniki „dają po uszach” przy dużej głośności,

Stabilizacja obrazu mogłaby być skuteczniejsza,

Wydajność niższa niż u konkurencji w podobnej cenie,

Krótki czas pracy podczas odtwarzania filmu przy użyciu VLC Media Playera.

Zalety:

Atrakcyjny i oryginalny wygląd, wysoka jakość wykonania,

Bardzo bogaty zestaw sprzedażowy,

Sprawne działanie biometrii,

Świetna jakość obrazu,

Funkcjonalny i ładny interfejs systemowy, użyteczne funkcje dodatkowe,

Dobra jakość zdjęć w prawie każdych warunkach,

Przednia lampa błyskowa,

Wysoka kultura pracy,

Ładowanie bezprzewodowe (w obie strony).

Galeria zdjęć telefonu

