Sony Xperia 1 VI – japońska precyzja w nowoczesnym wydaniu

Xperia 1 VI to kwintesencja japońskiej precyzji zamknięta w eleganckim, nowoczesnym urządzeniu. Wewnątrz obudowy, trzymającej się zapoczątkowanego kilka lat temu stylu, kryje się wszystko to, co Sony ma najlepszego.

Gdy po raz pierwszy wziąłem do ręki Xperię 1 VI, ponownie miałem nieodparte wrażenie, że przecież już testowałem to urządzenia. Flagowy smartfon japońskiego producenta wygląda niemal dokładnie tak samo, jak Xperia 1 V czy jeszcze wcześniejsze „jedynki”. Różnice są, ale tak małe, że trudno je od razu rozpoznać. To na przykład większa szerokość ekranu, ponieważ producent z używanych wcześniej proporcji 9:21 przeszedł na znane choćby z Samsunga Galaxy S24 Ultra proporcje 9:19,5. Sporo się zmieniło również wewnątrz obudowy, wciąż zachwycającej swoją elegancją i kunsztownym wykonaniem.

maj 2024 192 g, 8.2 mm grubości 12 GB RAM 256 GB, microSD do 1500 GB - 48 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix 6.5" - OLED (1080 x 2340 px, 396 ppi) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 3,30 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Xperia 1 VI łączy w sobie nowoczesność oraz japońskie przywiązanie do tradycji. A jak to wszystko sprawuje się w codziennym użytkowaniu oraz jakie są wady i zalety topowego smartfonu Sony na 2024 rok? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Małe déjà vu po otwarciu pudełka

Kartonowe opakowanie, w którym Sony sprzedaje Xperię 1 VI, jest identyczne, jak w przypadku poprzedniczki. Takie same są też dołączone do zestawu akcesoria. A raczej niedołączone, ponieważ nie ma tu nawet kable USB, o ładowarce nie wspominając. Również sam smartfon wygląda niemal tak, jakby Sony wziął ubiegłoroczny model i zmienił mu nazwę.



Flagowa Xperia, którą otrzymałem do testów w kolorze czarnym, prezentuje się bardzo dobrze. Firma Sony ponownie się postarała, tworząc produkt wykonany z najwyższą dbałością o szczegóły. Wystarczy spojrzeć choćby na pokryty drobną teksturą tylny panel, który dzięki temu nie jest śliski oraz nie zbiera odcisków palców i innych zabrudzeń, czy rowkowane boki.

W smartfonie znajdziemy wszystko to, co wyróżnia produkty japońskiego producenta. Jest fizyczny, dwustopniowy przycisk aparatu, jest gniazdo audio Jack 3,5 mm, jest również slot na kartę pamięci microSD. A do wysunięcia tacki na karty (nanoSIM + microSD) nie jest potrzebne dodatkowe narzędzie.

Sprawna biometria i świetna lokalizacja czytnika

Sony Xperia 1 VI to smartfon, który możemy odblokować między biometrycznie, za pomocą świetnie działającego czytnika linii papilarnych. Ten został zintegrowany z przyciskiem zasilania, co wciąż uważam za najlepszą lokalizację dla tego elementu wyposażenia. Znanej z produktów konkurencji funkcji rozpoznawania twarzy tu nie uświadczymy.

Ekran szerszy, ale obraz wciąż doskonały

Jedną z największych rewolucji, jakiej dokonała firma Sony w swoim flagowcu na 2024 rok, jest zmiana proporcji wyświetlacza z 9:21 na 9:19,5. Japoński producent jednocześnie zmniejszył oferowaną rozdzielczość, porzucając 4K na rzecz FullHD. Zagęszczenie punktów wynosi teraz tylko 396 ppi (643 ppi w Xperii 1 V), ale obraz wciąż jest ostry „jak żyleta”, a poszarpane krawędzie nie rzucają się w oczy.



Świetnie wypadają również kolory, które tak samo dobrze wyglądają pod każdym kątem. A do tego są wierne oryginałowi, z małym wyjątkiem. Umieszczona w tabeli poniżej maksymalna wartość wskaźnika ΔE dla trybu standardowego jest bardzo wysoka, ale dotyczy jednego koloru spośród 185 sprawdzonych (kolor 128, 128, 0 w zapisie RGB). Dla żadnego z pozostałych nie została przekroczona liczba 2.

Tryb kolorów Temperatura bieli Pokrycie Gamy Objętość Gamy Średnie ∆E (MAX) Twórcy 6534 K 96,7% sRGB

68,8% AdobeRGB

70,8% DCI P3 100,1% sRGB

69,0% AdobeRGB

70,9% DCI P3 0,12 (0,69) Standardowy 6594 K 100% sRGB

83,3% AdobeRGB

89,7% DCI P3 135,9% sRGB

93,6% AdobeRGB

96,3% DCI P3 0,30 (25,15)





Zmierzona maksymalna jasność wyświetlacza w testowanej Xperii wyniosła 830 nitów przy regulacji ręcznej oraz 1504 nity przy regulacji automatycznej. Tak było w trybie twórcy. W trybie standardowym było nieco ciemniej, odpowiednio 745 nitów i 1358 nitów. W jednym i drugim przypadku przekłada się to na świetną czytelność obrazu w każdych warunkach. Pomaga w tym również doskonały kontrast, wynikający z technologii OLED.

Głośniki stereo wciąż grzeszące jakością

Sony wyposażyło swój flagowy smartfon w skierowane do przodu głośniki stereo. Muzyka, która się z nich wydobywa, ma bardzo wysoką jakość, a maksymalna głośność podczas słuchania muzyki z Deezera czy odtwarzania dzwonków wyniosła 85,4 dB (pomiar w odległości 60 cm od głośników).

Bardzo dobrze brzmią tu zarówno tony wysokie czy wokale, jak i dźwięki średnie czy niskie. Podczas testów nie słyszałem trzeszczenia czy innych zniekształceń, nawet przy maksymalnej głośności. Jak zwykle bywa w takich przypadkach, brakować może tylko głębokich basów. By je usłyszeć, musimy sięgnąć po w miarę dobre słuchawki lub zewnętrzne głośniki, które możemy tu podłączyć przewodowo (Jack 3,5 mm) lub bezprzewodowo (Bluetooth).



Schludny i funkcjonalny interfejs

Xperia 1 VI pracuje pod kontrolą systemu Android 14, lekko zmodyfikowanego przez firmę Sony. Interfejs systemowy nie oferuje żadnych „wodotrysków”, dzięki czemu wygląda schludnie, choć dla niektórych osób może tu być trochę zbyt „drętwo”. Wszystkie opcje są łatwo dostępne, a pomocą w odnalezieniu każdej opcji służy podręczna wyszukiwarka. Ciekawym rozwiązaniem jest tu Boczny sensor, który daje łatwy dostęp do przydatnych funkcji. Wysuwa się go z boku ekranu.

Jeśli chodzi o dostępne fabrycznie aplikacji, to znajdziemy tu przede wszystkim narzędzia systemowe firmy Google, a także klienty usług amerykańskiego giganta, do czego Sony dorzuciło trochę własnych dodatków. Podczas wstępnej konfiguracji dokonamy wyboru domyślnej przeglądarki internetowej oraz wyszukiwarki, możemy również w pewnym zakresie zdecydować, co chcemy zainstalować, a czego nie. Wyboru nie mamy na przykład przy aplikacjach Kreator wideo oraz Music Pro, z których użytek mogą zrobić na przykład twórcy różnego rodzaju treści multimedialnych.

Posiadacze aparatów fotograficznych Sony α mogą skorzystać z aplikacji Monitor Zewnętrzny. Dzięki niej Xperia zamieni się w zewnętrzny ekran do aparatu. Można w ten sposób również strumieniować obraz rejestrowany przez zewnętrzny aparat na przykład do mediów społecznościowych.

Komplet nowoczesnych standardów łączności

Sony Xperia 1 VI pozwala na sprawne korzystanie z Internetu za pośrednictwem między innymi sieci 5G oraz Wi-Fi 6 (a nawet 7), dobrze sobie przy tym radząc z łapaniem zasięgu. Za pomocą Bluetooth z powodzeniem podczas testów łączyłem smartfon ze słuchawkami oraz komputerem. Z kolei moduł NFC przydał mi się podczas płacenia zbliżeniowego w sklepach. Jest też odbiornik nawigacji satelitarnej i cyfrowy kompas, pozwalające odnaleźć się w nieznanej okolicy.

Japoński flagowiec obsługuje technologie VoLTE oraz WiFi Calling, które bardzo dobrze współpracowały z kartą SIM sieci nju mobile (Orange). Przełożyło się to na bardzo dobrą jakość połączeń głosowych, w jedną i drugą stronę. Jest też eSIM, który towarzyszy pojedynczemu slotowi na fizyczną kartę nanoSIM.

Aparaty podobne, ale jednak lepsze

Fotograficzny arsenał Xperii 1 VI jest bardzo podobny do tego, który był w Xperii 1 V. Tylny zestaw składa się z aparatów: głównego, ultraszerokokątnego i teleobiektywu peryskopowego. Zmiana zaszła w tym ostatnim, ponieważ oferuje on większy zakres zoomu optycznego, od 3,5x do 7,1x (w Xperii 1 V było od 3,5x do 5,2x). Daje on również możliwość zrobienia zdjęć makro, z ogniskową od 120 mm do 360 mm i ręcznym ustawianiem ostrości. Aparat ultraszerokokątny również zapewnia tryb makro, który włącza się automatycznie, gdy odległość do fotografowanego obiektu jest mniejsza niż 20 cm.



W najnowszym flagowcu Sony wróciło do pojedynczej aplikacji fotograficznej w „starym stylu”, która zastępuje aż trzy dostępne wcześniej narzędzia: Photo Pro, Cinema Pro i Video Pro. Dzięki temu zrobiło się prościej, co nie znaczy, że gorzej.

W świetle dziennym Xperia 1 VI robi bardzo dobre zdjęcia, i to bez względu na to, jaki poziom powiększenia wybierzemy na ekranie głównym aplikacji fotograficznej (0,7x, 1x, 2x, 3,5 x lub 7,1x). Z resztą, sam zobacz.

Nieźle wypadają również zdjęcia nocne, choć sporo tu zależy od światła zastanego. Warto przy tym zauważyć, że Sony nie stara się na siłę zmienić nocy w dzień. Jak jest ciemno przed obiektywem, to na zdjęciu również będzie ciemno.

Za pomocą głównego aparatu możemy oczywiście robić również zdjęcia w pełnej rozdzielczości 48 Mpix, zyskując jeszcze więcej szczegółów niż przy domyślnej rozdzielczości 12 Mpix.

Teleobiektyw umożliwia robienie zdjęć z małej odległości, udostępniając przy tym efektywną ogniskową od 120 mm do 360 mm. Efekty mogą być spektakularne, o ile trafimy z ostrością (regulowana ręcznie). Może się przydać statyw.

A tak wypadają zdjęcia selfie, zrobione przednim aparatem. Nie ma się za bardzo do czego przyczepić.

Na koniec filmy, które możemy nagrywać w jakości do 4K z szybkością od 24 do 120 klatek na sekundę. Wypadają one całkiem nieźle, w czym swój udział ma również dostępna stabilizacja obrazu: optyczna i elektroniczne. Ta ostatnia najlepiej działa w rozdzielczości FullHD.

Bardzo wysoka wydajność, ale z throttlingiem

Pod maską Xperii 1 VI bije serce w postaci Snapdragona 8 Gen 3. Daje on urządzeniu bardzo wysoką wydajność, dzięki czemu wszystko tu działa płynnie i się nie zacina. W komplecie mamy też 12 GB RAM-u, co pozwala na uruchomienie kilku aplikacji jednocześnie i płynne przełączanie się między nimi.

Wydajność ogólna Antutu 10 Geekbench 6 AI Benchmark Jeden rdzeń Wszystkie rdzenie Asus ROG Phone 8 Pro 2167000 2309 7314 3296 ASUS Zenfone 10 1597632 2037 5625 2108 Google Pixel 8 Pro 1050521 1751 4221 683 Honor Magic6 Pro 2018784 2176 6747 3124 Nothing Phone (2) 1199738 1375 4015 1752 Nubia Redmagic 9 Pro 2152931 2271 7190 3152 OnePlus 12 1999690 2192 6648 3138 OnePlus Nord 3 1041870 1570 4301 990,8 OnePlus Open 1541410 1982 5280 2051 Realme GT 6 1539284 1954 5039 187 Samsung Galaxy S23 FE 1158642 1613 4030 115 Samsung Galaxy S24 Ultra 1950701 2310 7201 3193 Samsung Galaxy Z Flip5 1332225 - - - Samsung Galaxy Z Fold5 1486849 2008 5249 2095 Sony Xperia 1 V 1280111 2021 5250 1981 Sony Xperia 1 VI 1621033 2175 6559 3125 Sony Xperia 5 V 1331244 2043 5414 2021 Xiaomi 13T Pro 1502016 1925 4630 1732 Xiaomi 14 2024302 2143 6909 3179 Xiaomi Poco F5 Pro 1295589 - 4007 1732 Xiaomi Poco X6 Pro 5G 1430773 1395 4202 1917

Wydajność w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna temperatura obudowy [°C] Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Aztec Ruins Vulkan High Tier (1440p Offscreen) Car Chase (1080p Offscreen) Asus ROG Phone 8 Pro 5242 92,70% 6035 9488 63,5 ASUS Zenfone 10 Maxed out 45,80% 3978 7703 46,8 Google Pixel 8 Pro 2491 68,70% 2582 4631 43 Honor Magic6 Pro 5183 48,50% 5981 9614 51 Nothing Phone (2) 2811 60,40% 2938 4514 42 Nubia Redmagic 9 Pro 5238 98,40% 6018 9562 43 OnePlus 12 4931 55,80% 5638 8910 48 OnePlus Nord 3 2393 56,20% 2737 4666 45,6 OnePlus Open 3707 66,40% 4440 6477 49,5 Realme GT 6 3095 52,30% 3440 6090 45 Samsung Galaxy S23 FE 2380 66,00% 2514 4962 45,2 Samsung Galaxy S24 Ultra 5073 57,40% 5762 9436 47,8 Samsung Galaxy Z Flip5 - - 4517 6274 - Samsung Galaxy Z Fold5 3720 52,70% 3894 3726 48,4 Sony Xperia 1 V 3649 56,40% 4371 7378 46,9 Sony Xperia 1 VI 4846 51,00% 5424 8312 46,5 Sony Xperia 5 V 3702 56,70% 4384 7575 48,5 Xiaomi 13T Pro 3451 84,50% 4044 6515 52,5 Xiaomi 14 5032 75,30% 5560 8903 51,5 Xiaomi Poco F5 Pro 2150 66,30% 3299 6022 44 Xiaomi Poco X6 Pro 5G 2948 67,90% 3513 6421 43



Urządzenie pod dużym obciążeniem rozgrzało się podczas testów maksymalnie do 46,5°C. Wzrost temperatury ponad tę wartość został powstrzymany przez nieobce flagowcowi Sony zjawisko throttlingu. Spadek wydajności przy dłuższym wysokim obciążeniu sięgnął 49%. Sporo. Na szczęście nie zdarza się to często.

Testowany smartfon ma 256 GB pamięci masowej, z czego użytkownik ma do swojej dyspozycji nieco około 218 GB przestrzeni na swoje pliki i dane. Jeśli to za mało, można użyć karty microSD. Nie trzeba przy tym rezygnować z funkcji dual SIM, bo ta jest realizowana tylko przy użyciu eSIM.



Pojemna bateria z ładowaniem bezprzewodowym

Topowa Xperia jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh, który charakteryzuje się wysoką żywotnością. Zgromadzonej w nim energii wystarczy na przykład na ponad 18 godzin oglądania filmów, przy jasności ekranu ustawionej na 300 nitów. Gdy sięgniemy po gry, czas ten skróci się do kilku godzin, zależnie od tytułu.

Wytrzymałość akumulatora Akumulator (mAh) Wyświetlacz Czas pracy (minuty) Przekątna (cale) Rozdzielczość (piksele) Odświeżanie (Hz) Google Pixel 8 4575 6,2" 1080 x 2400 120 894 Google Pixel 8a 4492 6,1" 1080 x 2400 120 747 Google Pixel 8 Pro 5050 6,7" 1008 x 2244 120 897 Honor Magic6 Pro 5600 6,8" 1280 x 2800 120 1345 Huawei Pura 70 Pro 5050 6,8" 1260 x 2844 120 795 Huawei Pura 70 Ultra 5200 6,8" 1260 x 2844 120 799 Infinix Note 40 5000 6,78" 1080 x 2436 120 674 Infinix Note 40 Pro 5000 6,78" 1080 x 2436 120 747 Motorola Edge 50 Pro 4500 6,7" 1220 x 2712 144 796 Motorola Moto G24 Power 6000 6,56" 720 x 1612 90 895 Nothing Phone (2a) 5000 6,7" 1080 x 2412 120 706 Samsung Galaxy A15 5000 6,5" 1080 x 2340 120 775 Samsung Galaxy A35 5000 6,6" 1080 x 2340 120 811 Samsung Galaxy A55 5000 6,6" 1080 x 2340 120 914 Sony Xperia 1 VI 5000 6,5" 1080 x 2340 120 1090 Xiaomi 14 4610 6,36" 1200 x 2670 120 934 Xiaomi POCO X6 Pro 5G 5000 6,67" 1220 x 2712 120 876 Ulefone Armor 23 Ultra 5280 6,78" 1080 x 2460 120 542



Podczas normalnego korzystania ze smartfonu, bez specjalnych wyrzeczeń powinniśmy dociągnąć do dwóch dni z dala od ładowarki. Czas ten można oczywiście wydłużyć lub skrócić – wszystko zależy od tego, jak będziemy korzystać z urządzenia.

Xperia 1 VI obsługuje szybkie ładowanie przewodowe o mocy 30 W. Gdy użyłem ładowarki Samsung o maksymalnej mocy 45 W, na naładowanie baterii w testowanym smartfonie od 0% do 100% potrzebowałem prawie 80 minut.



Akumulator w Xperii da się również naładować bezprzewodowo i w ten sam sposób udostępnić energię innym sprzętom: smartfonom, zegarkom czy słuchawkom. Przydatna funkcja, z której od czasu do czasu korzystam.

Xperia 1 VI ma wszystko, czego potrzebujesz

Firma Sony potrafi tworzyć świetne smartfony, czego dowodem jest również Xperia 1 VI. Urządzenie to zostało starannie wykonane z użyciem wysokiej jakości materiałów i dbałością o najmniejszy detal. Dzięki temu nie musi się wstydzić przy znacznie popularniejszej konkurencji. Testowany smartfon można również nazwać kompletnym. W zestawie sprzedażowym nie ma co prawda żadnych akcesoriów, ale samo urządzenie ma gniazdo Jack 3,5 mm, slot na kartę pamięci, fizyczny przycisk aparatu czy ekran bez wcięć czy otworów na aparat do selfie. U innych tego nie ma.

Xperia 1 VI to solidny smartfon, przyciągający atrakcyjnym designem, a zatrzymujący bogatym wyposażeniem. Doskonały wyświetlacz, bardzo dobrze grające głośniki, komplet nowoczesnych standardów łączności bezprzewodowej czy wszechstronny zestaw aparatów fotograficznych to tylko część tego bogactwa. Ważna tu jest również bardzo wysoka wydajność, co dotyczy zarówno pracującego wewnątrz obudowy Snapdragona, jak i zasilającego to wszystko akumulatora.

Dochodzimy do największej wady smartfonu – ceny. Xperia 1 VI 12/256 GB kosztuje w Polsce 6499 zł, czyli tyle samo, co Xperia 1 V rok temu. Jednak tym razem mamy jeszcze bardziej dopracowany sprzęt, który – choć nie jest pozbawiony wad – wart jest niemal każdej wydanej na niego złotówki. A w przedsprzedaży firma Sony dorzucała do niego świetne nauszne słuchawki WH-1000XM5, dostępne w naszym kraju w cenie od około 1300 zł do niemal 1700 zł.

Ocena końcowa: 9/10



Wady:

Brak jakichkolwiek akcesoriów w zestawie sprzedażowym,

Szklany, błyszczący przód łatwo się brudzi,

Brak funkcji rozpoznawania twarzy,

Duży spadek wydajności pod wysokim, stałym obciążeniem,

Bardzo wysoka cena.

Zalety:

Atrakcyjny i oryginalny wygląd,

Wysoka jakość wykonania i użytych materiałów, dbałość o detale,

Odporność na wodę i pyły (IP 65/68),

Świetna lokalizacja i działanie czytnika linii papilarnych,

Doskonały wyświetlacz, choć z mniejszą rozdzielczością niż u poprzednika,

Bardzo wysoka jakość dźwięku z głośników stereo,

Komplet obsługiwanych nowoczesnych standardów łączności, eSIM,

Wysoka jakość połączeń telefonicznych,

Wszechstronny zestaw aparatów fotograficznych, wysoka jakość zdjęć i filmów,

Powrót jednej aplikacji Aparat w miejsce trzech wcześniejszych,

Możliwość połączenia z aparatem Sony α,

Fizyczny, dwustopniowy przycisk aparatu fotograficznego,

Bardzo wysoka wydajność,

Dobry czas pracy akumulatora,

Bezprzewodowe ładowanie akumulatora, bezprzewodowe ładowanie zwrotne.

Galeria zdjęć telefonu

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl