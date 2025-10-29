Ten GeForce RTX 5060 zmieści się wszędzie. Wszystko dzięki INNO3D

Kilka dni temu informowaliśmy Was o nowości od MSI, czyli karcie graficznej GeForce RTX 5050 w wersji ITX. Dzisiaj pochylimy się nad nieco dłuższą, ale niskoprofilową propozycją od INNO3D. Mowa o autorskim GeForce RTX 5060 o wymiarach zaledwie 178 x 69 x 41 mm. Idealnie powinien się on sprawdzić przy modernizacji byłych zestawów biurowych od HP czy Della.

Sugerowana cena powinna wynosić około 1299 złotych

Specyfikacja tego modelu jest dość standardowa. Mowa o rdzeniu GB206-250 wyposażonym w 3840 jednostki strumieniujące, 120 TMU i 48 ROP, które sparowano z 8 GB pamięci GDDR7 na 128-bitowej szynie danych. Taktowanie bazowe to 2280 MHz, które wzrasta do 2497 MHz w trybie boost.

Zdecydowano się tutaj na 2-slotowy układ chłodzenia z trzema niewielkimi wentylatorami. Do zasilenia wystarczy jeden przewód 8-pinowy, a złącze zostało umieszczone na bocznej krawędzi by pasować do małych obudów. Panel I/O wyposażono zaś w jedno HDMI 2.1b oraz dwa DisplayPort 2.1b.