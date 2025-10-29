Sprzęt

Samsung pokazał TriFolda. Jest cieńszy od starych Foldów

Samsung niespodziewanie zaprezentował swój pierwszy potrójnie składany smartfon. Urządzenie pokazano w Korei Południowej przy okazji szczytu APEC.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:24
0
Podczas gdy cała uwaga miała skupić się na szczycie Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), to Samsung skradł całe show. W Gyeongju w Korei Południowej, na pobocznym wydarzeniu K-Tech Showcase, firma po raz pierwszy pokazała światu prawdziwy model swojego potrójnie składanego smartfonu. Jego nazwa? Prawdopodobnie Galaxy Z TriFold.

Dalsza część tekstu pod wideo

Urządzenie było co prawda zamknięte w szklanej gablocie, ale i tak zdradziło kilka kluczowych szczegółów. To konstrukcja składana dwukrotnie do wewnątrz, która po rozłożeniu zamienia się w tablet z ekranem o przekątnej około 10 cali. Według relacji osób obecnych na miejscu, linie zgięcia ekranu były ledwo zauważalne.

Cieńszy niż poprzednicy?

Największym zaskoczeniem jest jednak grubość urządzenia. Z raportu The Korea Economic Daily wynika, że po rozłożeniu TriFold ma około 4,2 mm, czyli tyle samo co najnowszy Galaxy Z Fold7. Już to robi wrażenie, ale kluczowa jest grubość po złożeniu. Tutaj szacunki mówią o wartościach między 12 a 15 mm.

Nawet biorąc poprawkę na błąd pomiaru z daleka, to imponujący wynik. Aby złapać kontekst, spójrzmy na grubość poprzednich "książkowych" składaków Samsunga:

Jeśli Galaxy Z TriFold zmieści się w środku widełek (np. 14 mm), będzie cieńszy niż większość Foldów, które do tej pory trafiły na rynek. To spore osiągnięcie inżynieryjne, biorąc pod uwagę dodatkowy, trzeci panel ekranu.

Cena zwala z nóg

Samsung nie będzie jednak pierwszy na tym polu. Huawei już w 2024 roku pokazał swojego potrójnie składanego Mate XT, ale smartfon borykał się z problemami z wytrzymałością. Koreańczycy najwyraźniej odrobili lekcje i dopracowali technologię. Co ciekawe, w TriFoldzie każda z trzech części obudowy ma zawierać osobny moduł baterii. Powinno się to przełożyć na dobry czas pracy.

Jednak nie będzie to sprzęt dla każdego. Branżowe źródła szacują, że cena Galaxy Z TriFold może wynieść około 4 miliony wonów , czyli równowartość ponad 10000 zł. Galaxy Z Fold7 trafił na tamtejszy rynek z ceną od około 2,1 mln wonów za wariant 256 GB do 2,7 mln wonów za wersję 1 TB (w przeliczeniu od 5368 zł do 6901 zł). W Polsce przełożyło się no na dużo wyższe ceny - od 7229 zł do 10599 zł. Gdyby TriFold trafił do naszego kraju, mógłby kosztować około 14 tys. zł.

Na start TriFold ma trafić do sprzedaży w Korei Południowej i Chinach. Pierwsza partia produkcyjna będzie ograniczona do 50-100 tysięcy sztuk. Nie są póki co znane plany Samsunga na wprowadzenie tego urządzenia na inne rynki.

Image
telepolis
samsung składany smartfon samsunga nowy smartfon samsung Samsung Galaxy Z TriFold Samsung Galaxy Z TriFold specyfikacja
Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl, kedglobal.com
Źródła tekstu: kedglobal.com, 9To5Google