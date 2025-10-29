Samsung pokazał TriFolda. Jest cieńszy od starych Foldów
Samsung niespodziewanie zaprezentował swój pierwszy potrójnie składany smartfon. Urządzenie pokazano w Korei Południowej przy okazji szczytu APEC.
Podczas gdy cała uwaga miała skupić się na szczycie Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), to Samsung skradł całe show. W Gyeongju w Korei Południowej, na pobocznym wydarzeniu K-Tech Showcase, firma po raz pierwszy pokazała światu prawdziwy model swojego potrójnie składanego smartfonu. Jego nazwa? Prawdopodobnie Galaxy Z TriFold.
Urządzenie było co prawda zamknięte w szklanej gablocie, ale i tak zdradziło kilka kluczowych szczegółów. To konstrukcja składana dwukrotnie do wewnątrz, która po rozłożeniu zamienia się w tablet z ekranem o przekątnej około 10 cali. Według relacji osób obecnych na miejscu, linie zgięcia ekranu były ledwo zauważalne.
Cieńszy niż poprzednicy?
Największym zaskoczeniem jest jednak grubość urządzenia. Z raportu The Korea Economic Daily wynika, że po rozłożeniu TriFold ma około 4,2 mm, czyli tyle samo co najnowszy Galaxy Z Fold7. Już to robi wrażenie, ale kluczowa jest grubość po złożeniu. Tutaj szacunki mówią o wartościach między 12 a 15 mm.
Nawet biorąc poprawkę na błąd pomiaru z daleka, to imponujący wynik. Aby złapać kontekst, spójrzmy na grubość poprzednich "książkowych" składaków Samsunga:
- Galaxy Z Fold7 – 8,9 mm,
- Galaxy Z Fold6 – 12,1 mm,
- Galaxy Z Fold5 – 13,4 mm,
- Galaxy Z Fold4 – 15,8 mm,
- Galaxy Z Fold3 – 16 mm,
- Galaxy Z Fold2 – 16,8 mm,
- Galaxy Fold – 17,1 mm.
Jeśli Galaxy Z TriFold zmieści się w środku widełek (np. 14 mm), będzie cieńszy niż większość Foldów, które do tej pory trafiły na rynek. To spore osiągnięcie inżynieryjne, biorąc pod uwagę dodatkowy, trzeci panel ekranu.
Cena zwala z nóg
Samsung nie będzie jednak pierwszy na tym polu. Huawei już w 2024 roku pokazał swojego potrójnie składanego Mate XT, ale smartfon borykał się z problemami z wytrzymałością. Koreańczycy najwyraźniej odrobili lekcje i dopracowali technologię. Co ciekawe, w TriFoldzie każda z trzech części obudowy ma zawierać osobny moduł baterii. Powinno się to przełożyć na dobry czas pracy.
Jednak nie będzie to sprzęt dla każdego. Branżowe źródła szacują, że cena Galaxy Z TriFold może wynieść około 4 miliony wonów , czyli równowartość ponad 10000 zł. Galaxy Z Fold7 trafił na tamtejszy rynek z ceną od około 2,1 mln wonów za wariant 256 GB do 2,7 mln wonów za wersję 1 TB (w przeliczeniu od 5368 zł do 6901 zł). W Polsce przełożyło się no na dużo wyższe ceny - od 7229 zł do 10599 zł. Gdyby TriFold trafił do naszego kraju, mógłby kosztować około 14 tys. zł.
Na start TriFold ma trafić do sprzedaży w Korei Południowej i Chinach. Pierwsza partia produkcyjna będzie ograniczona do 50-100 tysięcy sztuk. Nie są póki co znane plany Samsunga na wprowadzenie tego urządzenia na inne rynki.