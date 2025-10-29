Nothing Phone (3a) Lite już oficjalnie. To taki lepszy CMF Phone 2 Pro

W modelu Nothing Phone (3a) Lite producent po raz kolejny sięga po swój design znany z poprzednich telefonów marki, choć w bardziej minimalistycznym wydaniu. Smartfon wykończony jest szkłem i dostępny w klasycznej bieli i eleganckiej czerni, a na obudowie widać typowe dla marki elementy ozdobne. Dzięki certyfikatowi IP54 i wewnętrznej aluminiowej ramie zapewnia zwiększoną odporność na kurz i wodę oraz uderzenia.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowością w Phone (3a) Lite jest diodowe światełko Glyph Light, nowa wersja interfejsu Glyph. Jak zachwala producent, jest to hołd dla tradycyjnych diod powiadomień. Użytkownicy mogą korzystać ze znanych funkcji, takich jak Flip to Glyph (do wyciszania), czy Essential Notifications (filtrowanie kluczowych alertów).

Dzięki konfigurowalnym wzorom świetlnym przypisanym do konkretnych połączeń i kontaktów oraz w połączeniu z firmowymi dzwonkami Glyph Light zapewnia natychmiastową identyfikację bez konieczności patrzenia na ekran. Dodatkowo Glyph Light oferuje praktyczny samowyzwalacz do robienia zdjęć – wyjaśnia producent.

Nothing Phone (3a) Lite został wyposażony w 6,77-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2392), z odświeżaniem 120 Hz. Ekran charakteryzuje się szczytową jasnością 3000 nitów (HDR) i 1300 nitów w trybie zewnętrznym. Wyświetlacz wspiera 10-bitową głębię kolorów (1,07 mld barw) oraz zaawansowane ściemnianie 2160 Hz PWM, które skutecznie redukuje zmęczenie oczu, podnosząc komfort użytkowania.

Sercem Phone (3a) Lite jest układ MediaTek Dimensity 7300 Pro (TSMC 4 nm), któremu pomaga 8 GB fizycznej pamięci RAM z. Pamięć masowa ma 128 GB, co można rozszerzyć za pomocą kart microSD do 2 TB. Łączność jest zapewniona dzięki wsparciu 5G, WiFi 6 i Bluetooth 5.3.

Nothing wyposażył Phone (3a) Lite w potrójny układ aparatów: główny ma 50 Mpix (Samsung ISOCELL GN9, rozmiar sensora 1/1,57", przysłona f/1,88), ultraszerokokątny oferuje 8 Mpix, a telefoto – 50 Mpix. Producent zachwala silnik TrueLens Engine 4.0, przeniesiony wprost z Nothing Phone (3), integrujący zaawansowane funkcje AI. Użytkownik ma do dyspozycji wachlarz funkcji, w tym m.in.: Ultra XDR, Tryb Portretowy, Auto Tone i Tryb Makro. Całość uzupełnia frontowy aparat 16 Mpix oraz możliwości wideo: 4K/30 fps i zwolnione tempo 1080p/120 fps.

Nothing Phone (3a) Lite pracuje pod kontrolą Nothing OS 3.5, opartego na Androidzie 15. Producent obiecuje 3 lata głównych aktualizacji Androida i 6 lat łatek bezpieczeństwa. W 2026 roku telefon otrzyma aktualizację do Nothing OS 4.0, z kluczowymi funkcjami AI, takimi jak Essential Key i Essential Space do inteligentnego zarządzania notatkami i multimediami, oraz Essential Search dla błyskawicznego, offline'owego dostępu do zapisanych treści.

Niestety, nowością jest też funkcja Lock Glimpse wyświetlająca tapety z reklamami, a także preinstalowane apki jak Facebook, Instagram czy TikTok. To nowe podejście u producenta, które wywołało już krytykę sympatyków marki.

Energię do pracy dostarcza akumulator o pojemności 5000 mAh. Dzięki ładowaniu 33 W telefon osiąga 50% w około 20 minut, a ładowanie zwrotne 5 W oferuje wygodne zasilanie dla akcesoriów.

Cena i Dostępność

Nothing Phone (3a) Lite jest dostępny w kolorach czarnym i białym w cenie 1099 zł za wersję 8 GB RAM + 128 GB. Sprzedaż rozpoczyna się na wybranych rynkach w środę 29 października, na stronie nothing.tech.