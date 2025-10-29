Koniec z kolejkami w urzędzie. Warszawa wchodzi do mObywatela

Podatki zapłacisz BLIKIEM

Już niedługo mieszkańcy Warszawy będą mogli zapomnieć o wizytach w urzędzie czy logowaniu się do banku, by opłacić lokalne podatki. Wszystko załatwią bezpośrednio w aplikacji mObywatel. Wystarczy kilka kliknięć, by uregulować podatek od nieruchomości, rolny czy leśny.

Dalsza część tekstu pod wideo

Płatności będzie można dokonać na dwa sposoby: BLIKIEM lub kartą płatniczą. Cały proces ma być prosty, szybki i bezpieczny, a za jego obsługę odpowiadać będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. Stosowną umowę w tej sprawie podpisali już prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i prezes BGK Mirosław Czekaj (patrz zdjęcie tytułowe powyżej).

Cyfryzacja usług miejskich to jeden z naszych priorytetów. Dołączenie Warszawy do ePłatności w mObywatelu to kolejny krok w kierunku ułatwienia życia mieszkańcom. Dzięki temu rozwiązaniu warszawiacy będą mogli szybko, wygodnie i bezpiecznie regulować swoje zobowiązania wobec miasta – bez konieczności wychodzenia z domu. Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy

Podpisana dzisiaj umowa z przedstawicielami Miasta Stołecznego Warszawa jest przełomowym momentem. W projekcie ePłatności będziemy obsługiwać największy samorząd w Polsce, co pokazuje skalę i zaufanie, jakim darzą nas lokalne władze. Jako polski bank rozwoju jesteśmy zaufanym partnerem dla samorządów, a nasze zadanie jako agenta rozliczeniowego w sektorze finansów publicznych znajduje swoje miejsce także w nowej strategii biznesowej BGK do 2030 roku. Od lat wspieramy JST w cyfryzacji usług i cieszymy się, że możemy realnie odpowiadać na ich potrzeby w zakresie nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań płatniczych. Mirosław Czekaj, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Nowa funkcja ma zostać udostępniona mieszkańcom stolicy do końca tego roku. Każdy, kto będzie miał nieopłacone zobowiązanie wobec miasta, znajdzie je w swojej aplikacji. To ogromna zmiana, biorąc pod uwagę, że miasto wystawia dokumenty płatnicze dla około 900 tysięcy osób.

Warszawa nie będzie pierwsza

Stolica Polski nie jest pionierem, jeśli chodzi o płatności w rządowej aplikacji. Jak informowaliśmy już kilkukrotnie na łamach TELEPOLIS.PL, z podobnych rozwiązań korzystają już mieszkańcy innych samorządów. Warszawa jest jednak największym miastem, które dołącza do tego grona.