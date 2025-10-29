Koniec z kolejkami w urzędzie. Warszawa wchodzi do mObywatela
Warszawiacy zyskają nową, wygodną opcję płacenia podatków. Stolica dołącza do usługi ePłatności w aplikacji mObywatel. To duże ułatwienie dla setek tysięcy mieszkańców.
Podatki zapłacisz BLIKIEM
Już niedługo mieszkańcy Warszawy będą mogli zapomnieć o wizytach w urzędzie czy logowaniu się do banku, by opłacić lokalne podatki. Wszystko załatwią bezpośrednio w aplikacji mObywatel. Wystarczy kilka kliknięć, by uregulować podatek od nieruchomości, rolny czy leśny.
Płatności będzie można dokonać na dwa sposoby: BLIKIEM lub kartą płatniczą. Cały proces ma być prosty, szybki i bezpieczny, a za jego obsługę odpowiadać będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. Stosowną umowę w tej sprawie podpisali już prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i prezes BGK Mirosław Czekaj (patrz zdjęcie tytułowe powyżej).
Cyfryzacja usług miejskich to jeden z naszych priorytetów. Dołączenie Warszawy do ePłatności w mObywatelu to kolejny krok w kierunku ułatwienia życia mieszkańcom. Dzięki temu rozwiązaniu warszawiacy będą mogli szybko, wygodnie i bezpiecznie regulować swoje zobowiązania wobec miasta – bez konieczności wychodzenia z domu.
Podpisana dzisiaj umowa z przedstawicielami Miasta Stołecznego Warszawa jest przełomowym momentem. W projekcie ePłatności będziemy obsługiwać największy samorząd w Polsce, co pokazuje skalę i zaufanie, jakim darzą nas lokalne władze. Jako polski bank rozwoju jesteśmy zaufanym partnerem dla samorządów, a nasze zadanie jako agenta rozliczeniowego w sektorze finansów publicznych znajduje swoje miejsce także w nowej strategii biznesowej BGK do 2030 roku. Od lat wspieramy JST w cyfryzacji usług i cieszymy się, że możemy realnie odpowiadać na ich potrzeby w zakresie nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań płatniczych.
Nowa funkcja ma zostać udostępniona mieszkańcom stolicy do końca tego roku. Każdy, kto będzie miał nieopłacone zobowiązanie wobec miasta, znajdzie je w swojej aplikacji. To ogromna zmiana, biorąc pod uwagę, że miasto wystawia dokumenty płatnicze dla około 900 tysięcy osób.
Warszawa nie będzie pierwsza
Stolica Polski nie jest pionierem, jeśli chodzi o płatności w rządowej aplikacji. Jak informowaliśmy już kilkukrotnie na łamach TELEPOLIS.PL, z podobnych rozwiązań korzystają już mieszkańcy innych samorządów. Warszawa jest jednak największym miastem, które dołącza do tego grona.
Projekt ePłatności objął do tej pory ponad 90 większych i mniejszych samorządów w całej Polsce. Wprowadzenie tej usługi w stolicy, z jej 1,8 milionem mieszkańców, to przełomowy moment dla cyfryzacji usług publicznych w naszym kraju.