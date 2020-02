IDC: Rynek smartfonów zmniejszy się o 10,6% przez koronawirusa

Koronawirus to nie przelewki. Choroba doprowadziła już do odwołania MWC w Barcelonie, wykluczenia publiczności z udziału w IEM w Katowicach, ale to nie koniec jego ofiar. Następni w kolejce są producenci telefonów.

Ofiary koronawirusa to nie tylko imprezy masowe. Linie lotnicze poważnie ograniczyły oferowanie, szczególnie na trasach do Włoch i do Azji, natomiast producenci elektroniki muszą się liczyć z mniejsza ilością sprzedanych urządzeń. Najbardziej ucierpi bardzo duży rynek chiński, który zgodnie z najnowszymi szacunkami w obecnym kwartale zanotuje sprzedaż aż o 40% niższą w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim.

Ale spowolnienie dotknie nie tylko Chiny. Na świecie w obecnym kwartale sprzedanych zostanie o 14,5% mniej telefonów niż w pierwszym kwartale 2019 roku, natomiast w drugim kwartale spadek wyniesie 6,9%. Całe pierwsze półrocze przyniesie natomiast spadek o 10,6%. Odbicie od dna ma nastąpić w trzecim kwartale.

Źródło tekstu: IDC