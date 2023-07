Huawei wraca. Marka z dużym wzrostem

Huawei się odradza. Marka rośnie tam, gdzie jest to dla niej najważniejsze. Wzrosty są naprawdę imponujące.

Huawei kiedyś był największym producentem smartfonów na świecie i czołowym w niektórych krajach europejskich. Potem jednak zmuszony był skupić się na innych obszarach działalności, ale nie znaczy to, ze zapomniał o telefonach. Huawei dalej obecny jest w Polsce, ale skupiony jest głównie na Chinach. Tam brak usług Google to żaden problem. Brak 5G już tak.

Huawei rośnie w swojej ojczyźnie

Właśnie w Chinach Huawei zanotował duży wzrost. W drugim kwartale 2023 marka zanotowała 11,3% udziału w rynku. To wzrost z 6,9%. Jeszcze okazalej wygląda to wtedy, kiedy uświadomimy sobie, że udział Huaweia w rynku wzrósł o 58%.

A jak radzą sobie inni? Prawie wszyscy spadają. Prowadzi Vivo (17,7% rynku, spadek z 19,8%). Drugi jest Apple (17,2%, wzrost z 15,5%). Brązowy medal dalej ma Oppo. Zanotował on spadek z 18% do 17,2%. Z drugiego miejsca na czwarte spadł Honor. Marka miała 18,3%, teraz ma 15%. Dopiero piąty jest Xiaomi (spadek z 14,9% na 14%). Potem właśnie jest odradzający się niczym feniks Huawei. Daleko za nim jest Realme z 2,7%. Cała reszta razem to 4,9%. Tak wynika z danych Counterpoint.

Rynek chiński jest kluczowy dla Huaweia. Jest on olbrzymi, a jednocześnie nie trzeba tam usług Google. Problem z 5G według przecieków ma być rozwiązany jeszcze w tym roku.

