Huawei może świętować. Shenzhen przejdzie na HarmonyOS i EulerOS

Będzie więcej Huaweia? Tego chce Shenzhen. HarmonyOS i EulerOS będą powoli zastępować inne systemy w chińskiej metropolii.

Huawei dostał właśnie duże wsparcie ze swojej małej ojczyzny. Shenzhen to już od dawna stolica chińskiej technologii. Teraz lokalne władze postanowiły wspomóc rozwój HarmonyOS i EulerOS. To dwa systemy operacyjne autorstwa Huaweia.

HarmonyOS i EulerOS kosztem Androida i Red Hata

Nie chodzi tu wyłącznie o pomoc lokalnej firmie. Ściągnięcie nowych wykwalifikowanych pracowników jest jednak zdecydowanie ważnym argumentem. Chodzi jednak o coś więcej. Chiny starają się uniezależnić od technologii z USA. HarmonyOS oraz EurlerOS są w tym niezastąpione. Pierwszy system możemy znać z telefonów, tabletów, samochodów, a nawet lodówek. Drugi jest przeznaczony bardziej dla serwerów.

Shenzhen chce, by do 2025 chińskie systemy odpowiadały już za 40% lokalnej infrastruktury strategicznej. A jak wygląda to na zwykłym rynku komercyjnym? Telefony z HarmonyOS to 8% chińskiego rynku. To wzrost z 1% w 2021. Shenzhen zamierza również rozpropagować HarmonyOS i EuelrOS w krajach BRICS (poza Chinami to Brazylia, Rosja, Indie i RPA).

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: scmp