Huawei zatriumfuje? Możliwy HarmonyOS w Volkswagenie

Huawei i Volkswagen najprawdopodobniej zawrą sojusz. To właśnie Harmony OS będzie duszą niemieckich samochodów na największym rynku świata.

Huawei może być bardzo zadowolony. Wygląda na to, że jego oprogramowanie będzie w samochodach Volkswagena. Chodzi oczywiście o rynek chiński. System operacyjny Harmony OS można też zobaczyć w urządzeniach poza Chinami, ale to jednak Chiny są głównym rynkiem Huaweia.

Volkswagen i Huawei zawrą sojusz?

Nie można jednak nie doceniać tej wiadomości. Przez sam swój rozmiar rynek chiński jest bardzo lukratywny. W przeciwieństwie natomiast do na przykład rynku indyjskiego, jego on sporo bogatszy.

Volkswagen szuka chińskiego partnera do dostarczenia oprogramowania do swoich samochodów. Na samej górze listy jest właśnie Huawei. Nie ma w tym nic dziwnego, Huawei ma spore doświadczenie w tej dziedzinie. Kolejnym argumentem przemawiającym za wyborem Huaweia jest to, że Harmony OS to w zasadzie część całego ekosystemu Huaweia. Bardzo prawdopodobne jest, że potencjalny klient Volkswagena już ma jakiś sprzęt Huaweia.

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: financial times, wł