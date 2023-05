Huawei Mate X3. Składa się, a jego żywiołem są zdjęcia

Składany Huawei Mate X3 zachwyca lekką konstrukcją i możliwością używania dużego ekranu. Tylko co z aparatem? Czy Huawei poszedł na kompromis?



Nic z tych rzeczy! Można skonstruować smartfon ważący ok. 240 gramów, który nie tylko zastąpi tablet, ale też będzie robił doskonałe zdjęcia. Możliwe, że to najlepszy aparat w składanym smartfonie, jaki można obecnie kupić za złotówki.

Czym wygrywa Huawei Mate X3?

Huawei Mate X3 został wyposażony w 3 aparaty w module głównym. Do dyspozycji mam tu:

aparat główny Ultra Vision XMAGE z matrycą 50 MPix i obiektywem odpowiadającym ogniskowej 27 mm z przysłoną f/1,8 ,

i obiektywem , aparat ultraszerokokątny 13 MPix , obiektyw odpowiadający 13 mm z przysłoną f/2,2,

, obiektyw odpowiadający 13 mm z przysłoną f/2,2, aparat 12 MPix z peryskopowym teleobiektywem odpowiadającym 125 mm f/3,4.

Ten ostatni zapewnia zoom optyczny 5x i cyfrowy do 50x. Warto tu dodać, że aparat główny i z teleobiektywem używają matryc RYYB, co pozwala im lepiej odzwierciedlać kolory i rejestrować wyraźny obraz także po zmroku. Huawei podaje, że ten sensor może uchwycić nawet 40% więcej światła w porównaniu do konkurencyjnych konstrukcji. Nie zabrakło optycznej stabilizacji obrazu, która ułatwia robienie idealnie ostrych zdjęć przy dużym zbliżeniu. Zestaw uzupełnia flash i sensor do laserowego ustawiania ostrości. Całość została ujęta w ślicznej aluminiowej ramce, inspirowanej oknami stacji kosmicznej.

Poza tym w obu ekranach znajdują się identyczne aparaty 8 MPix do selfie i wideorozmów. Jednak, skoro już można rozłożyć Huawei Mate X3, wolę robić sobie selfie aparatem głównym z podglądem na mniejszym ekranie.

Ten imponujący sprzęt pracuje pod kontrolą innowacyjnego oprogramowania i to tu dzieje się większość magii. O wyraźne tekstury i detale zadba silnik XD Fusion Pro, tryb portretowy podkreśli twarz i oczy, a symulacja przysłony pozwoli pięknie rozmyć tło za fotografowanym obiektem. O dobieranie parametrów fotografowania do obiektu może zadbać sztuczna inteligencja albo system XMAGE, zdolny pracować w trzech trybach:

pierwotny zapewni naturalne kolory,

jaskrawy uwypukli kontury i fakturę fotografowanych obiektów,

jasny zadba o to, by szczegóły w cieniu również były podkreślone i świetnie widoczne.

Trzy tryby XMAGE pozwalają rejestrować sceny w taki sposób, by oddać pożądany klimat. Czasami jednak warto w ogóle zrezygnować z koloru i skupić się na formie. W tej sytuacji sięgam po fotografię czarno-białą. Na plus muszę tu zaliczyć nowy interfejs aplikacji do aparatu Huawei, która pozwala wiele ustawień zmienić jedną ręką.

Tyle teorii. Najlepiej będzie, jeśli pokażę to wszystko na przykładach. Zapraszam więc na spacer po południowej części Łodzi, daleko od Fabrycznego, Manufaktury i Piotrkowskiej, za to bliżej historii.

XMAGE wydobywa szczegóły

Huawei wprowadził markę XMAGE, by pod jej szyldem zebrać swoje najlepsze osiągnięcia w zakresie fotografii cyfrowej. Ma czym się chwalić, zwłaszcza w serii P, ale Huawei Mate X3 nie zostaje z tyłu. Wspomniałam, że XMAGE to między innymi trzy filtry obrazu, ale jak to wygląda w praktyce? Przyjrzyj się detalom na zdjęciach poniżej. Jedno z nich zrobiłam w trybie XMAGE Jasny, drugie w trybie XMAGE Jaskrawy.

Efekty fotografowania z tymi filtrami niesamowicie przypadły mi do gustu. W połączeniu ze sprzętem, który świetnie radzi sobie nocą, XMAGE Jasny pozwalają uzyskać niesamowite efekty. Jeśli do tego spadnie trochę deszczu, zdjęcia są po prostu piękne.





W dzień również chętnie korzystałam z tych efektów. Gdy słońce było wysoko, sięgałam głównie po XMAGE Jaskrawy. Na poniższym zdjęciu pozwoliło to uzyskać efekt bardzo ciemnego nieba, od którego doskonale odcina się Biały Kościół.

Nie samymi efektami człowiek żyje. Czasami dobrze jest zrobić zdjęcie bliskie rzeczywistości, bo naturalne kolory i światło nie wymagają żadnych poprawek. Zresztą, nie ma jednego sposobu na to, by zrobić zdjęcie, które spodoba się wielu osobom. Nie ma też sposobu na zdjęcie, które jednakowo zachwyci wszystkich. Dlatego bardzo się cieszę, że Huawei XMAGE pozwala mi wybrać styl fotografowania.

Oczywiście efekty XMAGE są dostępne także dla aparatu szerokokątnego i teleobiektywu. Poniższe zdjęcie zrobiłam wieczorem, w trybie „Jaskrawy” aparatem ultraszerokokątnym.

Teleobiektyw to mój przyjaciel

Huawei Mate X3 to pierwszy smartfon, z którym nie boję się robić zdjęć z przybliżeniem powyżej 2x. Peryskopowy teleobiektyw 5x z optyczną stabilizacją obrazu i świetną matrycą pozwolił mi na ujęcia nieosiągalne innymi smartfonami.

Wąskie pole widzenia teleobiektywu pozwala przyciągnąć uwagę odbiorcy na pojedyncze elementy i umieścić w kadrze obiekty, do których zwykle nie sięgam. Gałęzie drzew to oczywisty przykład czegoś, czego zwykle nie fotografuję, bo przecież nie chodzę po mieście z drabiną. Teleobiektyw w Huawei Mate X3 ma też przyjemną, naturalną głębię ostrości, więc można zadbać o oddzielenie pierwszego planu od tła.

Długa ogniskowa i wąski kąt widzenia przekłada się też na geometrię zdjęć bez zniekształceń nawet przy krawędziach kadru. Spodziewałam się perfekcyjnie prostych linii i wyraźnie zarysowanych kątów – nie zawiodłam się. To doskonałe narzędzie do fotografowania architektury.



Często nie mogę uwiecznić budynku, bo gdy do niego podchodzę, coś zaczyna mi go zasłaniać. W przypadku zdjęć poniżej to galerie i schody na budynku użytkowym oraz zarośla przy starej już stacji kolejowej. Zoom 5x pozwolił mi sfotografować budynki z odległości kilkunastu metrów. W niektórych przypadkach nawet musiałam się cofać, bo obiektyw odpowiadający ogniskowej 125 mm w smartfonie to dla mnie totalna nowość. Cóż – trzeba się do tego przyzwyczaić. Myślę, że jeszcze dwie takie wycieczki i będę to miała w małym palcu.

Teleobiektyw naturalnie skłania do przybliżania tego, do czego nie jestem w stanie podejść i nie zawsze chodzi tu o obiekty znajdujące się wysoko. Myślę, że tu najlepiej widać, jak doskonale sprawdza się teleobiektyw w Huawei Mate X3. Poniższe zdjęcie zrobiłam z odległości ponad 450 metrów od kościoła i ponad 400 metrów od drogowskazów, a mimo tego można bez najmniejszego problemu odczytać nazwy miast i zobaczyć zdobienia wieży. Nie jest to kadr godny oprawienia w ramkę, ale technicznie zaparł mi dech w piersiach.



Żeby sfotografować zacienioną wieżę Białego Kościoła z wiaduktu bez teleobiektywu, musiałabym przejść przez jezdnię w niebezpiecznym miejscu. Pewnie się domyślasz, że unikam takich rzeczy, podobnie jak wspinania się nocą na katedry, by zrobić zdjęcie podświetlonego zegara.

Czarno-białe zawsze w modzie

Fotografia czarno-biała to jedno z moich hobby i zawsze cieszy mnie, jeśli smartfon ma także filtr czarno-biały. Huawei Mate X3 nie zawiódł – mogę robić zdjęcia bez koloru każdym z aparatów. Korzystałam z tego bardzo chętnie, zwłaszcza że zwiedzałam takie zakamarki miasta, które aż się proszą o szczyptę nostalgii.

Jak wspomniałam, nic nie stoi na przeszkodzie, by robić czarno-białe zdjęcia wszystkimi aparatami. Poniższe to moje eksperymenty z teleobiektywem.

Aparat z obiektywem ultraszerokokątnym również stanął na wysokości zadania. Zestaw tych trzech aparatów pozwala pokryć imponujący zakres ogniskowych, co sprawia, że Huawei Mate X3 jest niesamowicie uniwersalny.

Czas na portret

Czy aparatem Huawei Mate X3 zrobię dobry portret? Jeszcze jak! Sztuczna inteligencja Huawei rozwija skrzydła, gdy dostaje do obróbki zdjęcie twarzy. Nie tylko mogę liczyć na odcięcie osoby od tła, ale też na niesamowite oczy. Przy tym nie ma na zdjęciach portretowych efektu, który nazywamy w redakcji „młoda Chinka”. Skóra wciąż wygląda naturalnie i zachowane zostają szczegóły, w tym pieprzyki i zmarszczki.

Oczywiście nie tylko za twarzą można pięknie rozmyć tło podczas fotografowania Huawei Mate X3. W trybie symulacji przysłony mogę umieścić na pierwszym planie wiele innych rzeczy. Efekty są zaskakująco dobre. Sporo zdjęć zrobiłam raczej po to, by dać algorytmowi wyzwanie… z którym sobie poradził.



Z Huawei Mate X3 mogę eksperymentować z głębią ostrości nawet po zmroku.

Huawei Mate X3 nie boi się wycieczek

Huawei Mate X3 towarzyszył mi poza domem. Jeśli obawiasz się, że składany smartfon jest zbyt delikatny, by iść z nim do parku, mam dobrą wiadomość: jest bardzo wytrzymały. Służył mi nie tylko jako aparat fotograficzny, ale też jako nawigacja rowerowa. Sporo zdjęć zrobiłam w deszczu, co zupełnie mu nie przeszkadzało – ma certyfikat odporności na wodę IPX8.

O upadki zupełnie się nie martwiłam. Tył smartfonu chroniło etui z zestawu, a ekran zewnętrzny folia ochronna i fenomenalne szkło Kunlun Glass. Nie musisz mi wierzyć na słowo – znajdziesz mnóstwo testów uderzeniowych, które potwierdzają jego odporność na upadki i uderzenia. Ekran wewnętrzny smartfonu również budzi moje zaufanie. Huawei informuje, że ekran ten wykorzystuje ciecz nienewtonowską. To znaczy, że przy powolnym zginaniu jest elastyczny, ale przy uderzeniu jest twardy. W efekcie w porównaniu do poprzednika i jest czterokrotnie bardziej odporny na uderzenia. Pod palcami czuję, że nie poddaje się naciskom, przy zginaniu zaś doskonale dopasowuje się do konstrukcji smartfonu.

Nie mogę przejść obojętnie obok Huawei Mate X3 także z powodu jego świetnej konstrukcji. Rozłożony ma tylko 5,3 mm grubości, co czyni z niego ultrasmukły tablet. Złożony zaś ma 11,08 mm grubości, więc wcale nie więcej niż niejeden smartfon. Jego waga to kolejne miłe zaskoczenie. Nie spodziewałam się, że składany smartfon, nawet najsmuklejszy, może ważyć tylko ok. 240 gramów. Nietrudno znaleźć modele z jednym ekranem, które zbliżają się do tej masy i są przy tym fatalnie wyważone. Huawei Mate X3 leży w dłoni doskonale niezależnie od pozycji. To możliwe dzięki zastosowaniu aluminium i włókna węglowego w konstrukcji urządzenia.

O Akumulator też się nie martwię. W razie „W” mam możliwość naładowania smartfonu z mocą 66 W przewodowo lub 55 W bezprzewodowo. Jeśli zaś zabraknie energii w innym sprzęcie, na przykład w słuchawkach, mogę doładować je ze smartfonu dzięki ładowaniu zwrotnemu o mocy 7,5 W.

Sercem oprogramowania smartfonu jest Huawei AppGallery – oficjalny sklep z aplikacjami. Dzięki niemu pobieranie wszystkich ulubionych aplikacji jest proste i intuicyjne: wystarczy wpisać nazwę w wyszukiwarce sklepu, aby zainstalować aplikację i móc swobodnie z niej korzystać. Huawei niezmiennie poprawia komfort korzystania ze swoich urządzeń, rozwijając ekosystem i poszerzając ofertę. Dla użytkowników urządzeń z usługami mobilnymi Huawei przygotowano stronę appsonhms.com/pl/, na której znajdują się przydatne oraz praktyczne porady dotyczące wyszukiwania i pobierania ulubionych aplikacji, oraz najważniejsze informacje o ekosystemie Huawei.

Dostępność i ceny

Smartfon HUAWEI Mate X3 debiutował w Polsce 9 maja 2023 roku. Jego rekomendowana cena detaliczna wynosi 9999 zł (12 GB / 512 GB). W okresie sprzedaży premierowej, od 9 maja do 4 czerwca, pierwsi kupujący będą mogli wraz z telefonem otrzymać smartwatch Huawei Watch GT 3 (w wersji 46 mm lub 42 mm).

Zobacz: Huawei Watch GT 3: smart zegarek, który możesz nosić na co dzień i na treningi

Huawei Mate X3 w kolorze ciemnozielonym można nabyć u partnerów Huawei, w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom oraz Komputronik, a także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro i na Amazonie.

Wersja czarna dostępna jest wyłącznie dla klientów sklepu Huawei.pl, którzy w ramach oferty premierowej (od 9 maja do 4 czerwca 2023) będą mogli dokupić dodatkowe etui zabezpieczające za 9,90 zł oraz rozszerzenie gwarancji o trzeci rok za pół ceny. Na kupujących czekają dodatkowe korzyści w postaci szybkiej dostawy, dodatkowej zniżki 50 zł za zapisanie się na newsletter oraz pięć razy więcej punktów w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki. W sklepie producenta można także skorzystać także z 20 rat RRSO 0%. Szczegóły znajdziesz na stronie Huawei Mate X3 w Huawei.pl.

To wszystko sprawia, że Huawei Mate X3 wysuwa się na prowadzenie wśród składanych smartfonów nie tylko pod względem fotografii. To także doskonała konstrukcja i sporo frajdy z używania na co dzień.

Artykuł powstał przy współpracy z Huawei. Zawarte tu zostały własne opinie autorki i zdjęcia zrobione Huawei Mate X3.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne