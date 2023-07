Huawei Mate 60 następnym telefonem Huaweia. Znamy pierwsze przecieki

Huawei szykuje nowy flagowy telefon. Model Huawei Mate 60 może być wielkim powrotem Huaweia.

Huawei pracuje nad kolejnym smartfonem. Chińska marka nie jest co prawda tak skupiona na tym konkretnym rynku tak jak kiedyś, ale dalej pokazuje bardzo ciekawy sprzęt. Teraz firma z Shenzhenu szykuje model Huawei Mate 60. Niestety nie wiemy kiedy dokładnie się on pojawi. Teraz Huawei nie trzyma się już ściśle kalendarza jak kiedyś.

Huawei wróci z przytupem?

Nie oznacza to jednak, że nic nie wiemy. Nowy telefon będzie miał potrójny aparat główny,. Wyświetlacz OLED ma z kolei mieć przekątną 6,7 cala. Pojawił się też render tyłu urządzenia. Już z daleka będzie można być pewnym, że to styl Huaweia.

Najciekawszym przeciekiem jest jednak to, że możemy zobaczyć powrót Kirinów. To coś, o czym mówi się od dawna, ale pozostawało to w sferze planów. To jednak składa się w jedną całość z wcześniejszymi wiadomościami o Huaweiu wracającym na rynek smartfonów 5G jeszcze w tym roku.

