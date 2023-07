Tak Huawei zarabia na patentach 4G i 5G. Płacą najwięksi

Huawei znalazł się w specyficznej sytuacji – z jednej strony został odcięty od technologii pozwalających mu produkcję smartfonów z 5G, z drugiej zaś – ma największe na świecie portfolio patentów 5G, na czym zarabia, udzielając licencji.

W skutek amerykańskich sankcji Huawei nie jest w stanie kupić układów SoC z modemami 5G, ani ich wyprodukować, bo nie ma dostępu do odpowiednich linii produkcyjnych. Jednocześnie firma chwali się, że ma 14,59% światowych patentów na 5G, co daje jej pierwsze miejsce w zestawieniu. Najnowsze dane z 2023 r. pochodzą z opublikowanego niedawno raportu Chińskiej Akademii Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, który podaje też udział w tym ranku innych graczy. Drugie miejsce zajmuje Qualcomm z 10,04% patentów 5G, a trzecie należy do Samsunga z 8,80%. Na dalszych pozycjach w pierwszej dziesiątce znajdują się firmy ZTE, LG, Nokia, Ericsson, Datang Telecom Group, OPPO i Xiaomi.

Licencje na korzystanie z patentów to spora część dochodów firm i na tym zarabia też Huawei. Chiński gigant podał właśnie nowe stawki opłat licencyjnych za dostęp do patentów na telefony i technologie IoT oraz Wi-Fi.

Huawei ogłosił nowe stawki podczas swojego flagowego wydarzenia poświęconego ochronie własności intelektualnej w Shenzhen. Dyrektor ds. prawnych firmy, Song Liupin podkreślił, że „patenty Huawei będą wspierać wspólny, zrównoważony rozwój przemysłu na całym świecie”.

Stawki za opłaty licencyjne za wykorzystanie patentów Huawei w telefonach 4G i 5G wyniosą odpowiednio do 1,5 USD i 2,5 USD za egzemplarz. Podobne stawki obowiązywały już wcześniej.

Huawei ma też patenty na inne nowoczesne rozwiązania technologiczne stosowane w urządzeniach konsumenckich, jak Wi-Fi 6. W tym przypadku opłata wyniesie 0,5 USD za jedną sztukę urządzenia.

Z kolei stawka za urządzenia IoT-Centric wynosić będzie jeden procent ceny sprzedaży netto (ograniczona do 0,75 USD), podczas gdy stawkę za urządzenia IoT-Enhanced ustalono na poziomie 0,3 USD (do 1 USD za sztukę).

Jak podaje Huawei, do tej pory producent zawarł prawie 200 dwustronnych umów patentowych. Ponadto ponad 350 firm uzyskało licencje na patenty Huawei w ramach puli patentów. Firma zawarła licencje patentowe zarówno z dużymi graczami z branży technologicznej, takimi jak Samsung i Oppo, jak i największymi producentami samochodów, w tym Mercedes-Benz, Audi, BMW, Porsche, Subaru, Renault, Lamborghini i Bentley. Przychody firmy z licencji w 2022 r. wyniosły 560 mln USD.

Łączne inwestycje Huaweia w badania i rozwój w ciągu ostatnich dziesięciu lat wyniosły prawie 140 mld dolarów. W samym tylko 2022 r. wydatki na badania i rozwój wyniosły ponad 22 mld dolarów, czyli 25,1% przychodów.

Podczas wydarzenia w Shenzen uruchomiono również oficjalną stronę internetową Huawei dotyczącą licencjonowania. Zawiera ona szczegółowe informacje na temat dwustronnych programów licencyjnych firmy. Strona znajduje się pod adresem https://www.huawei.com/en/ipr.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Huawei Central, Huawei