Huawei sprzedał 240 milionów smartfonów w 2019

​ ​ Miniony rok obfitował w wiele ważnych wydarzeń dla Huaweia. Nie zawsze było bezproblemowo, ale udało się osiągnąć sukces mimo wojny handlowej na linii USA-Chiny. Producent sprzedał 240 milionów smartfonów.

W minionym roku Huawei osiągnął rekordową sprzedaż smartfonów - 240 milionów. Jeszcze bardziej cieszy jednak wzrost sprzedaży najdroższych urządzeń z serii P oraz Mate. Tutaj udało się polepszyć wyniki aż o 50%. Ale to nie koniec dobrych wieści. Przychód ze sprzedaży wyniósł rekordowe 850 miliardów juanów (około 474 miliardy złotych). To wzrost o 18% w stosunku do roku poprzedniego. Oczywiście wyniki byłyby o wiele lepsze, gdyby nie wojna handlowa na linii USA-Chiny, której to Huawei padł ofiarą.

Jednocześnie producent pochwalił się, że sprzedał dwa miliony zegarków Huawet Watch GT2 w ciągu trzech miesięcy od premiery. Marce udało się też sprzedać milion słuchawek Freebuds 3 w ciągu miesiąca. Najważniejszym celem na 2020 rok ma być rozwój Huawei Mobile Services i całkowite uniezależnienie się od Google'a.

