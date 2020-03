HTC pikuje - przychody w lutym o 33% mniejsze niż rok temu

HTC zaprezentował wyniki za kolejny miesiąc i za każdym razem jak myślimy, że gorzej być nie może to firma z Tajwanu udowadnia, że się mylimy. Teraz też.

Pisanie o wynikach finansowych HTC ma już przejawy sadyzmu z naszej strony. Tym razem firma z Republiki Chińskiej zaprezentowała swoje wyniki za luty Przychody producenta sięgnęły 420 milionów NTD, czyli około 53 milionów złotych. To spadek o 33% w stosunku do lutego 2019 i spadek o 12% w stosunku do wyników ze stycznia.

HTC niestety jest w o wiele gorszej kondycji niż inne znane przedsiębiorstwa technologiczne z Tajwanu - Asus oraz Acer. Co prawda HTC trzyma się jeszcze dzięki działowi VR, ale w segmencie smartfonów jest delikatnie mówiąc źle. Nic nie wskazuje na to by tendencję spadkową odwrócił model WIldfire R70, który ostatnio zadebiutował w Indiach oraz Tajlandii.

