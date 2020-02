HTC nie wie, że mamy 2020 rok. Wildfire R70 ma micro-USB i Androida 9

HTC zaprezentował swój pierwszy smarfon na 2020 rok. Urządzenie jest kierowane do klientów, których życie od 3 lat stoi w miejscu.

Najnowszy model HTC to Wildfire R70. Smartfon ma konkurować na rynku eleganckim, kropelkowym wycięciem w ekranie, dużym ekranem i potrójnym aparatem. Nie wiem tylko, z czym miałby konkurować. Specyfikacja HTC Wildfire jest marna i przestarzała. Nikt przy zdrowych zmysłach nie powinien sięgać po ten smartfon w 2020 roku.

HTC Wildfire R70 – specyfikacja

HTC Wildfire R70 dostał ekran o przekątnej 6,35 cala i rozdzielczości HD+. Oglądanie na nim czegokolwiek to żadna przyjemność – przy tym rozmiarze będzie widać siatkę między pikselami.

Prawdopodobnie jedyną ciekawą częścią tego smartfonu jest aparat. Składa się on z trzech modułów: 16-megapikselowego głównego oraz dwóch 2-megapikselowych do makro i do portretów. Z przodu znalazł się aparat 8-megapikselowy.

Do ładowania posłuży port micro-USB. To idealne rozwiązanie dla osób mających już kolekcję kabli i ładowarek, z którą nie chcą się rozstawać. Nie widzę innego uzasadnienia. Reszta świata sięga po USB-C nawet w tańszych smartfonach.

W środku znalazł się układ MediaTek Helio P23, 2 GB RAM-u i 32 GB pamięci flash na dane. Smartfon połączy się z Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n, Bluetooth 4.2 i LTE. HTC informuje, że na tym urządzeniu docelowo ma działać Android 10. Oby to była pomyłka – to sprzęt dla Androida Go.

Aha, nie dostaniemy Androida 10 od razu. HTC Wildfire R70 trafi do sklepów z Androidem 9. Piękne uzupełnienie obrazu nędzy i rozpaczy. Przynajmniej akumulator o pojemności 4000 mAh nie będzie się szybko rozładowywał.

We wrześniu 2019 r. nowy szef HTC zapowiadał rozwój, 5G, xR i szeroko pojęty technologiczny splendor. HTC Wildfire R70 to przeciwieństwo wizji, jaką przed nami roztoczył.

HTC jeszcze nie podaje ceny Wildfire R70, ale może to i lepiej.