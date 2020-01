Google Play i App Store: Google przegonił Facebooka, TikTok wciąż zyskuje

Prawo Marka Zuckerberga do zasiadania na tronie króla aplikacji mobilnych ma solidne uzasadnienie. Jednak w ostatnich miesiącach 2019 roku tron lekko się zachwiał za sprawą aplikacji firmy Google.

W trzecim kwartale 2019 aplikacje Google zebrały łącznie 850 milionów pobrań z Google Play i App Store, aplikacje Facebooka zaś „tylko” 800 mln. Google nie ma w swoim portfolio aplikacji mobilnej, która błyszczy w rankingach, ale rekompensuje to szeroką ofertą.

W ostatnim kwartale Google wyprzedził Facebooka

Dzięki ogromnej popularności aplikacji społecznościowych i komunikatora WhatsApp Facebook od dłuższego czasu jest liderem aplikacji mobilnych. W 2019 roku jego aplikacje znów zgarnęły najwięcej pobrań z Google Play i App Store, ale w ostatnim kwartale stało się coś niespodziewanego.

Ostatnie 3 miesiące 2019 roku przyniosły mały sukces firmie Google, która w kwartalnym rankingu wyprzedziła Facebooka. To samo zjawisko analitycy zaobserwowali w ujęciu ogólnoświatowym, na rynku amerykańskim i europejskim, w App Store i w Google Play. Nie widać jednak konkretnej aplikacji ani wydarzenia, które by za to odpowiadały.

W 2019 roku aplikacje Google zostały pobrane prawie 2,3 mld razy, a aplikacje Facebooka prawie 3 mld razy. Pozostali wydawcy są daleko w tyle i szybko tych strat nie nadrobią.

TikTok odniósł niespodziewany sukces

Cztery z pięciu najpopularniejszych aplikacji mobilnych należą do Facebooka. Na pierwszym miejscu niezmiennie znajduje się WhatsApp, dalej Facebook, Messenger i Instagram. W 2019 roku na szczyt wspięła się nowa gwiazda – TikTok firmy ByteDance. Aplikacja zaczęła rok na czwartej pozycji i przez 12 miesięcy udało jej się wyprzedzić Facebooka i Messengera.

Za ten spektakularny sukces odpowiadają głównie miłośnicy TikToka w Indiach. Rynek aplikacji mobilnych w tym kraju kwitnie, zwłaszcza dla Androida. Indie biją rekordy pobrań z Google Play.

Skorzystał na tym nie tylko TikTok. Aplikacja fotograficzna MV Master nie ma jeszcze roku, zaliczyła już ponad 60 tys. pobrań, z czego 50 tys. z Indii. W czołówce popularnych aplikacji z ostatniego kwartału znajduje się tez Google Pay dla Indii.

Na amerykańskim rynku zaś rekordowo duży skok pobrań zaliczyła aplikacja Disney+. Potrzeba oglądania Yody w wieku niemowlęcym jest w Amerykanach silna. Aplikacja zaliczyła 31 mln pobrań w USA (dwukrotnie więcej niż TikTok na tym rynku), usługa zdobyła 34 proc. udziału w rynku VoD, a jest dostępna dopiero od listopada. W tym roku Disney+ ma wkroczyć na więcej europejskich rynków, ale sukces z USA jest nie do powtórzenia… chyba że Disney ma w zanadrzu coś jeszcze słodszego, niż mały Yoda w „Mandalorianie”.

Dane dostarczyła firma monitorująca rynek aplikacji mobilnych SensorTower.

Źródło zdjęć: SensorTower, wł.

Źródło tekstu: SensorTower