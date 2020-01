Amerykanie zakazali TikToka swoim żołnierzom

​ ​ Amerykańska antychińska krucjata trwa i znalazła sobie nową ofiarę. Obecnie jest nią TikTok, którego zakazano używać amerykańskim żołnierzom.

Wszystko co amerykańskie jest dobre, wszystko co chińskie pochodzi z piekieł. Wedle takiej zasady postępują USA. Tym razem amerykańska armia zakazała żołnierzom używania TikToka z powodu zagrożenia cybernetycznego. Wcześniej zalecenia w podobnym tonie formułowała amerykańska marynarka wojenna. Wojskowi przemilczają jednak fakt, że wcześniej... rekrutowali nowych żołnierzy US Army właśnie za pośrednictwem TikToka.

USA uważa, że ByteDance rzekomo udostępnia dane żołnierzy rządowi chińskiemu, bo takie jest chińskie prawo. Wojsko pominęło jednak fakt, że dane Amerykanów znajdują się na serwerach w... USA oraz Singapurze, czyli poza zasięgiem chińskiego rządu.

Źródło tekstu: The Verge, wł