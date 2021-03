Counterpoint: W 4Q2020 Apple miał 40% globalnego rynku smartwatchy

W 2020 roku globalny rynek smartfonów urósł o 1,5% w stosunku do 2019 roku. W samym czwartym kwartale nastąpił niewielki spadek, ale okres ten stał zdecydowanie pod znakiem firmy Apple i jej inteligentnych zegarków.

Rynek smartwatchy w 4Q2020

W czwartym kwartale ubiegłego roku na światowe rynki trafiło 12,9 miliona sztuk smartwatchy firmy Apple, głównie modeli Watch Series 6 i SE, co stanowiło 40% całego rynku. To o 6 p.% więcej niż rok wcześniej. Również Samsung nieco urósł, za co odpowiada wprowadzony ostatnio Galaxy Watch3, ale tylko o 1 p.%, do 10% udziału w rynku. Między liderem rynku inteligentnych zegarków oraz jego konkurentami wciąż jest więc przepaść.

Na kolejnych miejscach znalazły się zegarki firm Huawei (8% rynku), Fitbit (7%) i BBK (6%).

Z danych firmy Counterpoint Research wynika, że w ostatnim kwartale 2020 roku wzrósł udział najdroższych smart zegarków, kosztujących ponad 300 dolarów (1152 zł). Stanowiły one łącznie 44% rynku, o 8 p.% więcej niż rok wcześniej. Bez zmian pozostał udział zegarków najtańszych, kosztujących do 100 dolarów (384 zł) - ich udział w rynku stanowił ponownie 17%. Szczegóły na poniższej grafice.

Rynek smartwatchy w 2020 roku

W całym 2020 roku na globalny rynek najwięcej trafiło również zegarków Apple Watch. Było ich 33,9 mln, o 19% więcej niż w 2019 roku. Jeszcze więcej zyskały produkty firmy Huawei, bo aż 26%, osiągając poziom 11,1 mln sztuk. Zegarki Samsunga cieszyły się 1% mniejszym powodzeniem w ujęciu rocznym - trafiło ich do sprzedaży 9,1 mln.

Producent Dostawy w milionach sztuk Zmiana rok do roku 2019 2020 Apple 28,4 33,9 +19% Huawei 8,7 11,1 +26% Samsung 9,1 9,1 -1% BBK 7,2 6,6 -9% Fitbit 6,2 5,9 -4%



