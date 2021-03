Jednak będą cztery zegarki marki Motorola

Ostatnio informowaliśmy, że marka Motorola wzbogaci ofertę o trzy nowe inteligentne zegarki. Okazuje się jednak, że twórcy planują jeszcze jedno takie urządzenie.

Motorola jest sama w sobie bardzo skomplikowanym tematem. Część firmy jest amerykańska, druga część natomiast chińska. Na łamach TELEPOLIS.PL piszemy zwykle o tej drugiej, bo to ona odpowiada za smartfony. Prawda do tworzenia inteligentnych zegarków marki Motorola wykupiła natomiast firma eBuyNow. Oczywiście nic nie powstaje bez koordynacji działań sprzedażowych i marketingowych z producentem smartfonów. Właściwa Motorola w 2015 i 2016 zaprezentowała zegarki Moto 360, natomiast eBuyNow kupił odpowiednie prawa w 2019.

W tym roku natomiast zobaczymy aż cztery inteligentne zegarki marki Motorola. Poprzednio informowaliśmy o trzech: Moto One, Moto Watch i Moto G Smartwatch. Okazuje się jednak, że możemy się spodziewać i czwartego urządzenia. Nie znamy jeszcze jego przewidywanej nazwy. Na pewno jednak będzie ono miało Snapdragona Wear 4100. To najmocniejszy układ Qualcommu dla elektroniki noszonej, obecnie wykorzystuje go jednak tylko TicWatch Pro 3. Najprawdopodobniej otrzymamy również bezprzewodowe ładowanie oraz NFC. W kwestii wzornictwa możemy się spodziewać okrągłej tarczy.

Zobacz: Motorola szykuje trzy zegarki

Zobacz: Motorola Moto G100 z 5G nadchodzi. Najmocniejszy model z serii G

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: reddit via phonearena