Motorola Moto G100 z 5G nadchodzi. Najmocniejszy model z serii G

Kilka dni temu Motorola zaprezentowała dwa nowe telefony – Moto G10 i Moto G30. To jednak nie koniec nowości z serii G – na horyzoncie pojawił się najlepiej wyposażony model Moto G100.

Motorola Moto G100 nie jest całkiem nowym modelem. Tak ma się nazywać na światowych rynkach zaprezentowany pod koniec stycznia smartfon Motorola Edge S. Urządzenie jest już dostępne w sprzedaży, ale wyłącznie w Chinach. Poza granicami tego kraju telefon wystąpi jako Moto G100.

Doniesienia na ten temat pojawiały się już wcześniej, ale teraz zostały potwierdzone wynikami testów w benchmarku Geekbench. Ta sama specyfikacja, ta samo oznaczenie kodowe „moto nio”, tylko nazwa rynkowa inna...

Motorola Moto G100 – najważniejsze cechy

W teście Geekbench 5 telefon Moto G100 zdobył 957 punktów w teście jednego rdzenia i 2815 w teście wielu rdzeni. Z ujawnionej w bazie danych benchmarku pojawia się też częściowa specyfikacja, która pasuje do Edge S.

Moto G100 to smartfon z ekranem IPS o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości Full HD+ . Pod maską pracuje jeden z najnowszych układów Qualcomma – Snapdragone 870 wykonany w litografii 7 nm i o maksymalnym taktowaniu 3,2 GHz. Ważnym elementem specyfikacji jest zintegrowany modem 5G SA/NSA o prędkości pobierania do 3 Gbps z obsługą Dual SIM. Z Geekbench wynika, że procesorowi pomagać będzie 8 GB pamięci RAM, chociaż należy też oczekiwać wersji z 6 GB. Analogicznie jak w modelu Edge S pamięć wewnętrzna powinna mieć 128 lub 256 GB.

Wyniki benchmarku nic nie mówią o aparatach, ale i w tym przypadku specyfikacja Moto G100 powinna pokrywać się z Edge S. W takiej sytuacji otrzymamy główny aparat 64 Mpix (f/1,7) w towarzystwie modułów: 16 Mpix (szerokokątny, 121°), 2 Mpix oraz dodatkowego czujnika ToF 3D.

Wszystko to będzie zasilane akumulatorem 5000 mAh, a całością ma zarządzać Android 11. Niewykluczone, że Motorola wprowadzi jakieś drobne zmiany w Moto G100 względem Edge S, ale mamy pewność co do procesora, a to oznacza 5G i najmocniejszy smartfon z serii Moto G.

