Motorola idzie w low-endy. Oto Moto E6i z Androidem Go

Motorola szykuje premiery kilku smartfonów: w zapowiedziach pojawiły się Moto G10, Moto G30 oraz Moto E7 Power. Na rozgrzewkę producent przedstawił jeszcze inny model – prosty smartfon Moto E6i z systemem Android 10 Go Edition.

Motorola Moto E6i to telefon bazujący na zeszłorocznym modelu Moto E6s, chociaż w specyfikacji zaszły pewne zmiany. Przede wszystkim producent wykorzystał układ Unisoc Tiger SC9863A. To jest chipset chińskiej firmy znanej wcześniej pod nazwą Spreadtrum. Jednostka ta składa się z ośmiu rdzeni o taktowaniu do 1,6 GHz, a jej pracę wspiera zaledwie 2 GB pamięci RAM. Na instalację aplikacji i własne dane użytkownik otrzymuje 32 GB pamięci, która można rozbudować za pomocą kart microSD.

Ekran o przekątnej 6,1 cala ma rozdzielczość HD+, a w górnym wycięciu umieszczony jest aparat do selfie o rozdzielczości 5 Mpix. Z tyłu obudowy, poza czytnikiem linii papilarnych ukrytym pod logo Motoroli, znajduje się skromna sekcja foto: połączenie aparatów 13 Mpix (główny) i 2 Mpix (czujnik głębi).

Bateria telefonu ma pojemność 3000 mAh i można ją ładować przez złącze microUSB z mocą 10 W. Na obudowie znajduje się także wyjście jack 3,5 mm. W specyfikacji znajduje się ponadto łączność LTE, Wi-Fi b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2, zabrakło za to NFC.

Specyfikacja Motoroli Moto E6i nie zachwyca, ale nadzieję dla użytkownika daje Android 10 Go Edition, czyli odchudzona, lekka wersja systemu Google’a, która będzie sprawnie działać nawet na telefonach z 2 GB RAM.

Powstały dwie wersje kolorystyczne Motoroli Moto E6i – szara i różowa. Telefon zadebiutował w Brazylii, gdzie został wyceniony na równowartość około 760 zł. To sporo jak na model z tak skromnymi parametrami. Motorola Moto E6s, czyli pierwowzór E6i, w Polsce pojawiła się za 449 zł, a teraz kosztuje tylko 349 zł. Podobnych cen należałoby więc oczekiwać po Motoroli Moto E6i. Nie wiadomo jeszcze, jakie są plany producenta na sprzedaż tego modelu w innych rejonach świata.

Źródło tekstu: Phone Arena