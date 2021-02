Motorola Defy - szykuje się powrót popularnej serii?

Wygląda na to, że Motorola szykuje się do odświeżenia popularnej serii wzmacnianych smartfonów. W sieci pojawiły się informacje na temat nowej Motoroli Defy.

Nową Motorolę Defy przyłapano w dwóch miejscach: w konsoli Google Play oraz bazie benchmarka Geekbench. W zależności od źródła urządzenie funkcjonuje pod różnymi oznaczeniami - obok Defy pojawiło się również jako Motorola Athena - jednak chodzi o ten sam model.

Z przecieków dowiadujemy się, że nowa Motorola Defy będzie wyposażona w procesor Qualcomm Snapdragon 662, 4 GB RAM i wyświetlacz o rozdzielczości 720x1600 pikseli. Urządzenie ma pracować pod kontrolą Androida 10, a w teście Geekbench 4 uzyskało wyniki 1523 i 5727 punktów dla odpowiednio jednego i wielu rdzeni.

Powrót do marki Defy wydaje się być nieco zaskakujący. Przypomnijmy, była to seria wzmacnianych smartfonów Motoroli z początku minionej dekady, a należące do niej urządzenia wyróżniały się m.in. wodoszczelnością. Czyżby Motorola szykowała pancerny telefon, mający rywalizować chociażby z serią Xcover od Samsunga? Nie byłoby w tym nic złego - wydaje się, że nisza ta została w ostatnim czasie zaniedbana przez producentów, a ciekawych smartfonów nigdy za dużo.

Zobacz: Budżetowa Motorola Ibiza pojawia się w Geekbench

Zobacz: Motorola Edge S oficjalnie: Snapdragon 870 5G, podwójny aparat selfie, akumulator 5000 mAh

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: MySmartPrice