Budżetowa Motorola Ibiza pojawia się w Geekbench

Nowa budżetowa Motorola pojawiła się w bazie benchmarków Geekbench. Będzie to jeden z tańszych smartfonów z łącznością 5G.

Należąca do chińskiego Lenovo Motorola znalazła swoją niszę w niskim/średnim segmencie cenowym. To właśnie tego typu urządzenia widzimy najczęściej w wydaniu tego producenta. Niedługo marka pokaże swojego nowego budżetowca. Będzie on nosił numer kodowy XT2137-2 i nazwę kodową Ibiza. Najprawdopodobniej będzie on miał Snapdragona 480, który jest jednym z najtańszych układów obsługujących 5G na rynku. Do tej pory mają go tylko Vivo Y31s oraz Oppo A93 5G. Drugim możliwym kandydatem jest mocniejszy układ Qualcomm Snapdragon 690.

Nowe urządzenie pojawiło się już w bazie benchmarków Geekbench. Telefon przeszedł tam dość wiekowy już test Geekbench 4.0.1. Model uzyskał tam 2466 punktów w przypadku jednego rdzenia i 6223 w teście wielu rdzeni. To bardzo podobne wyniki zarówno do Vivo Y31s ze Snapdragonem 480, jak i HTC Desire 21 Pro 5G ze Snapdragonem 690. Dowiedzieliśmy się dzięki temu, że telefon będzie miał 6 GB RAM oraz Androida 11. Do premiery najprawdopodobniej dojdzie jeszcze w tym kwartale.

Źródło tekstu: mysmartprice, wł