Motorola Moto G30 już niedługo

Już niedługo na rynku pojawi się kolejny model Motorli. Doniesienia z dalekiej Tajlandii mówią o Motoroli Moto G30

Chiński Lenovo jest właścicielem amerykańskiej Motoroli, a doniesienia o niej przychodzą z Tajlandii. Czyż to nie piękny przykład globalizacji? Motorola zaprezentowała już w tym roku takie urządzenia jak nowe egzemplarze Moto G Play, Moto G Power czy Moto G Stylus. Słyszeliśmy też o Motoroli Edge S. To jednak nie koniec, a mamy dopiero 19 stycznia... Już niedługo pojawi się bowiem Motorola Moto G30. Urządzenie ma nazwę kodową Capri Plus. Będzie to budżetowy smartfon - jego sercem będzie bowiem układ Snapdragon 460.

Wyświetlacz będzie miał odświeżanie 90 Hz. Z przodu znajdziemy pojedynczy sensor 13 Mpix, natomiast aparat główny będzie miał trzy sensory: 64 Mpix, 2 Mpix (czujnik głębi) i 13 Mpix (szeroki kąt). Akumulator będzie miał z kolei pojemność 5000 mAh. Dostępne będą dwie wersje różniące się pamięcią - 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej oraz 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Nie jest to jedyny smartfon, nad jakim pracuje Motorola. Będą też takie z nazwami kodowymi Capri oraz Nio.

Źródło tekstu: mysmartprice, wł