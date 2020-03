Motorola przedstawiła budżetowy model Moto E6s. Cena? Poniżej 500 zł

Motorola zaprezentowała kolejnego przedstawiciela swojej budżetowej linii E. Smartfon Moto E6s skierowany jest do najbardziej oszczędnych użytkowników i ma być dostępny w bardzo niskiej cenie. Oczywiście nie należy oczekiwać mocnej specyfikacji.

Moto E6s to smartfon z ekranem IPS o przekątnej 6,1 cala i rozdzielczości HD+(720 x 1560) oraz proporcjach 19,5:9 i zagęszczeniu pikseli 282 ppi. W wycięciu na górze wyświetlacza znajduje się aparat do selfie 5 Mpix (f/2,2, 1,12 μm). Na tyle obudowy, którą pokrywa powłoka hydrofobowa, znalazł się czytnik linii papilarnych.

Sercem Moto E6s jest budżetowy układ MediaTek Helio P22 z ośmioma rdzeniami Cortex-A53 o taktowaniu do 2 GHz i GPU IMG GE8320 650 MHz. Pracę tej jednostki wspiera RAM o wielkości zaledwie 2 GB – trudno więc liczyć na wysoki komfort pracy. Pamięć wewnętrzna ma z kolei wielkość 32 GB, co można rozbudować za pomocą kart microSD o pojemności do 32 GB.

Producent przekonuje, że szczególnie interesującą cechą tego modelu ma być podwójny aparat, który łączy matrycę 13 Mpix (f/2,2, 1,12 μm, PDAF) i dodatkowy aparat 2 Mpix (f/2,4, 1,75 μm) działający jako czujnik głębi do efektu bokeh.

W specyfikacji tego modelu znajdziemy także: LTE, Dual SIM w hybrydowym gnieździe nano, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2, port microUSB 2.0, gniazdo słuchawkowe jack 3,5 mm, nie ma za to NFC. Akumulator o pojemności 3000 mAh ładowany jest mocą 5 W.

Motorola Moto E6s będzie dostępna w najbliższych tygodniach w wybranych krajach Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej. W Polsce telefon będzie sprzedawany w kolorze niebieskim. W ciągu kilku tygodni trafi do sklepów w sieci RTV EURO AGD. Przewidywana cena to 449 zł.

