Oto nowa Moto G8. Fotografia mobilna przede wszystkim

Motorola wprowadza na rynek odświeżony telefon Moto G8. Propozycja ze średniej półki jest promowana głównie za pomocą ponadprzeciętnych możliwości fotograficznych urządzenia. Zestaw aparatów ma pozwalać na robienie zdjęć - "od ultrabliskich do ultraszerokich".

Główny aparat o rozdzielczości 16 MP z szybkim fokusem pozwala na robienie ostrych zdjęć nawet w słabych warunkach oświetleniowych. W zestawie z tyłu znajduje się jeszcze ultra-szeroki kąt przydatny w zdjęciach panoramicznych, a także Macro Vision - pozwalający na 5-krotnie większe zbliżenie do obiektu niż zwykły obiektyw.

Treści można konsumować na ekranie o przekątnej 6,4 cala HD+ Max Vision. Donośny głośnik przyda się w odtwarzaniu treści multimedialnych. Za wydajność natomiast odpowiada Snapdragon 665 z 4 GB pamięci RAM. Użytkownik ma do dyspozycji dodatkowo 64 GB przestrzeni na dane, co może powiększyć o kolejne 512 GB kartą pamięci microSD. Wszystkim natomiast zawiaduje akumulator o pojemności 4000 mAh, co powinno wystarczyć na jeden, pełny dzień pracy z urządzeniem. Miłym dodatkiem dla graczy jest funkcja Moto Gametime - maksymalizuje doznania w trakcie gry i blokuje powiadomienia, które mogłyby rozproszyć gracza.

Nowa Moto G8 będzie dostępna w Europie w nadchodzących tygodniach - na razie sprzęt jest dostępny w Brazylii. Producent nie podzielił się z nami ceną telefonu w naszym kraju, jednak powinniśmy ją wkrótce poznać.

Źródło tekstu: inf. pras.