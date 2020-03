Motorola Edge+ będzie miała też prostszy wariant: Motorola Edge

Motorola pracuje nie tylko nad swoim flagowcem Motorola Edge+. Okazuje się, że w przygotowaniu jest także prostszy, chociaż wciąż dobrze wyposażony model Motorola Edge. Obydwa telefony łączy wzornictwo, a przede wszystkim „wodospadowy” ekran.

O Motoroli Edge+ mówi się już od kilku tygodni – uwagę w tej konstrukcji zwraca zwłaszcza zaokrąglona na krawędziach obudowa z ekranem wyraźnie zachodzącym na boki. Chociaż na rynku taki design nie jest już szczególną nowością, to jednak w portfolio Motoroli takiego urządzenia dotąd brakowało.

Równie interesująca ma być specyfikacja. Serce modelu Edge+ stanowi układ Snapdragon 865 z modemem 5G wspierany przez 8 – 12 GB pamięci RAM. Wodospadowy ekran ma mieć przekątną 6,67 cala o odświeżaniu 90 Hz i rozdzielczość Full HD+. Doniesienia mówią ponadto o akumulatorze 5170 mAh oraz Androidzie 10.

Według najnowszych ustaleń portalu XDA Developers producent szykuje także prostszy wariant Motorola Edge. Wzornictwo jest takie same, jak w modelu z plusem – a więc i tu znajdzie się zakrzywiony ekran 6,67 cala 90 Hz.

Istotną różnicą jest użycie słabszego układu Snapdragon 765, co jednak sugeruje też łączność 5G za pomocą zintegrowanego modemu. SoC do pomocy otrzyma 6 GB pamięci RAM, pamięć wewnętrzna ma mieć z kolei 128 GB. Wiadomo też, że w wycięciu w ekranie znajdzie się aparat do selfie o rozdzielczości 25 Mpix.

Na zdjęciach opublikowanych przez Xda Developers z tyłu obudowy widać potrójny aparat z głównym sensorem 64 Mpix, któremu mają towarzyszyć aparaty 16 Mpix (szerokokątny) i 8 Mpix (z teleobiektywem). Energię do pracy zapewniać ma akumulator 4500 mAh. Wiadomo też, że smartfon będzie wyposażony w czytnik linii papilarnych mieszczony w ekranie, podwójne głośniki, hybrydowy Dual SIM, USB C, NFC, a także wyjście jack 3,5 mm. Motorola Edge otrzyma też Androida 10.

Data premiery Motoroli Edge, jak i lepiej wyposażonego wariantu Motorola Edge+, nie jest znana, przy czym w tym drugim przypadku wiadomo, że urządzenie pojawi się w amerykańskiej sieci Verizon.

