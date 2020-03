Motorola Edge+ na renderach i wideo ujawnia ciekawe szczegóły

Nieco tajemnicza Motorola Edge+ pojawiała się jakiś czas temu w doniesieniach, wzbudzając ciekawość nie tylko fanów marki, ale także wszystkich złaknionych chociaż najmniejszego powiewu świeżości na rynku smartfonów. Później jednak zapanowała cisza. Aż do teraz. Jak więc wygląda Edge+? Można się o tym przekonać na nowych wizualizacjach.

Motorola Edge+ miała mieć swoją premierę na targach MWC 202, a na temat urządzenia krążyły tylko słabo udokumentowane plotki. Po odwołaniu targów temat ucichł i zdawało się, że wszyscy o tym smartfonie zapomnieli, łącznie z samą Motorolą.

Temat jednak wraca za sprawą znanego źródła przecieków @OnLeaks oraz serwisu Price Baba. Jak wynika z zaprezentowanych wizualizacji w programie CAD i stworzonego na tej podstawie wideo, Motorola Edge+ to bezramkowy smartfon z wodospadowym ekranem zachodzącym na boki. O powiewie świeżości trudno tutaj mówić, bo podobne wzornictwo zostało już wykorzystane w kilku innych smartfonach innych marek, ale mimo wszystko telefon wygląda ciekawie. W porównaniu do obecnych na rynku urządzeń Motoroli, raczej zachowawczych w formie, jest to pewna rewolucja.

Co wynika z opublikowanych wizualizacji? Na przednim panelu nie ma bocznych ramek, ale widać jednak marginesy na górze i dole smartfonu. Górna ramka jest nieco mniejsza, a w ekranie znajduje się niespotykanie małe wycięcie na aparat selfie – na tyle małe, że w ogóle nie rzuca się w oczy. Na górnej krawędzi znajduje się klasyczne wyjście audio jack 3,5 mm.

Dolna krawędź wygląda dość typowo – jest tam port USB C i głośnik. Z kolei na tylnym panelu zwraca uwagę nieciekawy, wystający moduł aparatu z trzema obiektywami. Zaburza to gładkie kształty przedniego panelu. Ogromny moduł sekcji foto może sugerować, że zastosowany w Motoroli Edge+ aparat otrzyma główną matrycę 108 Mpix, chociaż to tylko przypuszczenia.

Z innych przecieków wynika, że sercem Motoroli Edge+ ma być układ Snapdragon 865 z modemem 5G wspierany przez 8 – 12 GB pamięci RAM. Efektowny ekran ma mieć przekątną 6,67 cala i rozdzielczość Full HD+. Doniesienia mówią ponadto o akumulatorze 5170 mAh oraz oczywiście Androidzie 10.

Źródło zdjęć: OnLeaks, Price Baba

Źródło tekstu: Price Baba