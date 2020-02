Motorola Razr – producent się tłumaczy z uszkodzenia wyświetlacza. I nic nie wyjaśnia…

Ekran w rozkładanym smartfonie Motorola Razr rozwarstwia się i traci funkcje dotykowe – to było przedwczoraj. Dziś producent wydał oświadczenie w tej sprawie i niestety, w świetle tego komunikatu widać, że Motorola nie ma nic na swoją obronę.

Raymond Wong z amerykańskiego serwisu Input opisał, a także udokumentował zdjęciami i krótkim filmem uszkodzenie wyświetlacza w Motoroli Razr. Po kilku dniach używania ekran zaczął się wybrzuszać w miejscu zgięcia, zewnętrzna warstwa ochronna na stałe oddzieliła się od panelu, a wewnątrz, nad zawiasem pojawiła się bańka powietrza. Chociaż problem lekkiego wybrzuszania się ochronnej powłoki ekranu Motoroli Razr nagłaśniany był już wcześniej, producent przekonywał, że to normalne i po jakimś czasie warstwa wróci do właściwej pozycji. Niestety, w opisywanym przypadku nie wróciła, a co gorsza – pojawił się problem z dotykową obsługą ekranu.

Redaktor Inputa sugerował, że ta wada mogła wynikać z nagłych zmian temperatury. Najwyraźniej tym się też zainspirowała Motorola, który wystosowała oficjalny komunikat w tej sprawie:

Mamy pełne zaufanie do ekranu Razr i spodziewamy się, że konsumenci nie będą mieli problemu z rozwarstwianiem się wyświetlacza w wyniku normalnego użytkowania. W trakcie projektowania Razr przeszedł testy ekstremalnych temperatur. Podobnie jak w przypadku każdego innego telefonu komórkowego, Motorola nie zaleca przechowywania tego telefonu (np. w samochodzie) w temperaturach poniżej -20 stopni C i powyżej 60 stopni C. Jeśli urządzenie uszkodzi się w efekcie działania pogody podczas normalnego wykorzystania, a nie w wyniku nadużycia lub niewłaściwego użytkowania, zostanie objęty naszą standardową gwarancją.

Co z tego wynika? W zasadzie niewiele – to, że smartfony mogą nie przetrwać ekstremalnych temperatur, wiadomo nie od dziś, tyle że uszkodzony egzemplarz nie był poddawany aż takim różnicom pogodowym. Minimalna temperatura w opisywanym przypadku to około -2 stopnie C, a maksymalna – to temperatura pokojowa. Oświadczenie producenta narzuca narrację, że Razr mógł być narażony na działanie zbyt ostrych warunków zewnętrznych, ale taka sytuacja nie miała przecież miejsca. Nie otrzymujemy też słowa wyjaśnienia, które odnosi się do istoty problemu - że ekran w prawie nowym egzemplarzu rozwarstwia się w efekcie codziennego używania. Smartfon zostanie objęty gwarancją producenta? Doskonale, to się chwali, ale trudno to uznać za odpowiednią zachętę do kupna urządzenia wycenianego na ponad 7 tys. zł.

