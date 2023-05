Apple to najbardziej innowacyjna firma 2023 roku

Serwis BCG opublikował listę 50 najbardziej innowacyjnych firm 2023 roku. Takie spółki generują większe zyski dla akcjonariuszy oraz budują odporność i przewagę dzięki innowacjom. Badanie BCG 2023 wykazało niemal rekordowo wysoki poziom znaczenia innowacji: 79% firm uznało innowacje za jeden z trzech najważniejszych priorytetów, w porównaniu z 75% w 2022 roku, a ponad 40% spodziewa się znacznego zwiększenia wydatków w tym roku, co stanowi skok o 16 punktów procentowych w stosunku do ostatniego spowolnienia gospodarczego w 2009 roku.

Jest też wyłaniająca się grupa firm, która idzie znacznie dalej i stawia innowacje na pierwszym miejscu w swoich przyszłych strategiach wzrostu. Przedsiębiorstwa te są gotowe przeznaczyć jedną trzecią swoich wydatków na rozwój przełomowych innowacji.

Firmy te korzystają z szerokiego wachlarza narzędzi strategicznych w celu wzmocnienia swoich platform i praktyk innowacyjnych oraz znacznie bardziej agresywnie wykorzystują fuzje i przejęcia, celując w innowacyjne technologie lub procesy lub pozyskując liderów i pracowników wykazujących zdolność do innowacji. Częściej też organizują lub uczestniczą w ekosystemach, angażując partnerów zewnętrznych — a nawet konkurentów — w zakresie innowacji. Kierują cyfrowymi innowacjami z wyraźnym nastawieniem na nowe produkty cyfrowe, zwinną pracę zespołową oraz ulepszanie wiedzy o klientach i marketingu. Wykorzystują siłę innowacji w sztucznej inteligencji i regularnie dokonują przeglądu wyników jednostek innowacyjnych lub pojazdów oraz przenoszą zasoby do centrów sukcesu. Rozumieją, że skuteczny nadzór i zarządzanie portfelem, zwłaszcza w odniesieniu do przejrzystości danych, jest kluczem do wywierania wpływu.