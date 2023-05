Globalny rynek smartwatchy: Apple wciąż liderem, ale coraz słabszym

W pierwszym kwartale 2023 roku na globalny rynek trafiło o 1,5% mniej inteligentnych zegarków (smartwatchy) niż rok wcześniej. Stało się tak pomimo ogromnego wzrostu odnotowanego w Indiach.

Counterpoint Research przygotował najnowszą edycję raportu Global Smartwatch Model Tracker. Wynika z niego, że w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku globalne dostawy inteligentnych zegarków były o 1,5% mniejsze niż w 1Q2022. W tym samym czasie w Indiach nastąpił aż 121% wzrost dostaw smartwatchy.

Był to już drugi kwartał z rzędu ze spadkiem dostaw smartwatchy na globalny rynek w ujęciu rocznym, na co wpływ miał między innymi sezonowy spadek popytu na produkty takich firm, jak Apple czy Samsung. Ten drugi w dodatku dał się wyprzedzić marce Fire-Boltt. Spadek dostaw to również wynik nastrojów konsumentów osłabionych przez globalną sytuację finansową.

Światowy rynek smartwatchów, który od kilku lat dynamicznie się rozwijał, od końca zeszłego roku wszedł w okres stagnacji, kiedy to w IV kwartale 2022 roku spadł o 8% rok do roku. W obliczu globalnego spowolnienia popytu na urządzenia technologiczne, trend w konsumpcji smartwatchy również przeszedł transformację. Udział w rynku drogich i wydajnych smartwatchy HLOS (high-level O), wypuszczanych głównie przez Apple'a i Samsunga, spadł z 60% w I kwartale 2022 roku do 53% w I kwartale 2023 roku. Z drugiej strony znacząco wzrósł udział w rynku smartwatchów Basic z 23% do 34%, dzięki szybkiemu wzrostowi na rynku indyjskim. Chociaż ogólna wielkość dostaw smartwatchy nieznacznie spadła w porównaniu z ubiegłym rokiem, niedrogie produkty, które oferują pewien poziom wydajności, wygenerowały znaczny popyt w oparciu o ich dostępność cenową. Te smartwatche z niższej półki również absorbują lub zastępują istniejący rynek smartbandów.

– powiedział Woojin Son, analityk z Counterpoint Research

Apple i Samsung ze spadkiem udziału w rynku smartwatchy

W pierwszym kwartale 2023 roku Apple dostarczył na światowe rynki o 20% mniej zegarków niż rok wcześniej. Amerykanie w ten sposób osłabili nieco swoją pozycję lidera rynku, zmniejszając swój udział do 26% (z 32% w 1Q2022). Zajmujący wcześniej pozycję wicelidera Samsung zmniejszył przez rok dostawy o 15%, przez co udział Koreańczyków w rynku spadł z 10% do 9%.

Wzrost dostaw zanotowała indyjska marka Fire-Boltt, która w 1Q2023 dostarczyła na rynek o 57% więcej smartwatchy niż rok wcześniej. Pozwoliło to firmie wyprzedzić Samsunga i zając pozycję wicelidera globalnego rynku inteligentnych zegarków. Poza podium wypadła za to firma Huawei, która w pierwszych trzech miesiącach tego roku dostarczyła na światowe rynki o 14% mniej zegarków niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Jeśli chodzi o poszczególne regiony, to w 2023 roku 27% globalnych dostaw smartwatchy trafiło do Indii (12% rok wcześniej). 26% inteligentnych zegarków zostało skierowanych na rynki regionu NAM (USA i Kanada, 28% rok wcześniej), a 18% do Chin (24% w 1Q2022).

Rynek inteligentnych zegarków w Indiach wzrósł o 121% rok do roku w pierwszym kwartale 2023 roku dzięki przystępności cenowej, rosnącemu zapotrzebowaniu klientów i dostępności szerokiej gamy opcji w segmencie budżetowym. Około 40% wszystkich przesyłek pochodziło z przedziału cenowego <2000 INR (<25 USD), co stanowi najwyższy odsetek w historii. Udział graczy z Indii po raz pierwszy przekroczył 90%, ponieważ szybko unowocześnili swoje portfolio i dostosowali swoje produkty do potrzeb klientów za rozsądną cenę.

– powiedziała Anshika Jain, starszy analityk w Counterpoint Research

