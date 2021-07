Kupujesz na AliExpress? Poczta Polska doliczy 8,50 zł do każdej przesyłki

1 lipca na terenie całej Unii Europejskiej weszły w życie nowe regulacje zwane pakietem VAT dla e-commerce. W przypadku Polski obsługą procesu naliczania należności celno-podatkowych zajmie się, z pewnymi wyjątkami, Poczta Polska. Usługa nie będzie jednak darmowa.

Pakiet VAT dla e-commerce to nowe regulacje unijne, dotyczące zakupów poza Unią Europejską. Znoszą one między innymi zwolnienie z podatku VAT towarów o wartości do 22 euro (około 100 zł), co w oczywisty sposób przełoży się na całkowite koszty zakupu towarów na przykład w chińskim serwisie AliExpress.

Zobacz: Na AliExpress od teraz drożej. VAT dla małych przesyłek

Należny podatek VAT można opłacić już przy składaniu zamówienia, jeśli sprzedawca nam to umożliwi, lub zostanie naliczony, gdy przesyłka dotrze do Polski. Niestety, nie będzie to jedyna opłata, którą będziemy musieli ponieść. Poczta Polska, która w imieniu odbiorcy przesyłek będzie się zajmować procesem związanym z odprawą celno-podatkową towarów, będzie za swoją usługę pobierać opłatę w wysokości 8,50 zł. Opłata będzie dotyczyła każdej przesyłki i będzie stała. Jeśli więc zdarza się komuś kupować w Chinach (czy gdziekolwiek poza Unią Europejską) przedmioty o niskiej wartości, teraz taki zakup może przestać się opłacać.

Poczta Polska pobierze wskazaną wyżej opłatę niezależnie od tego, czy podatek VAT zapłacimy podczas zakupów, czy dopiero po dotarciu przesyłki do Polski.

Unia Europejska skonstruowała mechanizm pozwalający sklepom internetowym i platformom sprzedaży pobierać podatek VAT od towarów pochodzących z krajów trzecich w chwili zakupu (tzw. IOSS – Import One Stop Shop, czyli punkt kompleksowej obsługi importu). Decyzję o skorzystaniu z tej opcji, upraszczającej procedury w kraju docelowym (członkowskim UE), podejmują indywidualnie przedsiębiorcy i operatorzy handlu elektronicznego. Klienci, którzy zakupią przedmiot objęty mechanizmem IOSS, zostaną powiadomieni o pobraniu podatku VAT w jego cenie, a nie w momencie odbioru przesyłki. Co jednak istotne, nawet towar objęty mechanizmem IOSS podlega zgłoszeniu celnemu, dlatego Poczta naliczy opłatę pocztową za dokonanie zgłoszenia celnego dla takiej przesyłki.

– czytamy w komunikacie Poczty Polskiej

Poczta Polska wyręczy odbiorców w zakresie zgłoszenia celnego w przypadku przesyłek o wartości do 150 euro. Gdy wartość przesyłki mieści się w przedziale od 150 do 1000 euro, odbiorca przesyłki musi uprzednio udzielić Poczcie odpowiedniego pełnomocnictwa. Przesyłki o wartości powyżej 1000 euro lub zawierające towary akcyzowe nie podlegają zgłoszeniu celnemu przez Pocztę Polską.

Zobacz: Poczta Polska ostrzega przed oszustwami związanymi z obsługą celną przesyłek spoza UE

Zobacz: Poczta Polska zawarła umowę z China Post Group na usługę transportu i redystrybucji przesyłek

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Poczta Polska

Źródło tekstu: Poczta Polska