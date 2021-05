Poczta Polska zawarła umowę z China Post Group na usługę transportu i redystrybucji przesyłek

Umowa, którą Poczta Polska zawarła ze swoim chińskim odpowiednikiem (China Post Group), ma zapewnić rozwój wymiany pocztowej i wsparcie dla przesyłek przychodzących z Państwa Środka do Europy drogą kolejową. Celem współpracy jest podniesienie efektywności usług świadczonych przez polskiego operatora i szybsze dostarczenie przesyłek do klientów.

Poczta Polska stawia na rynki rozwojowe i partnerstwa strategiczne. Jednym z nich jest właśnie umowa z China Post, którą umacniamy nasze relacje z ważnym podmiotem na rynku azjatyckim. To także kolejny krok do potwierdzania naszej pozycji jako jednego z liderów logistycznych w tej części Europy. Wierzymy, że dzięki atrakcyjnej ofercie oraz wieloletniej, dobrej współpracy z Pocztą Chińską, możliwe będzie dalsze rozbudowywanie silnej pozycji Poczty Polskiej i lepsze, czyli przede wszystkim sprawniejsze i szybsze świadczenie usług dla klientów.

– powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej

Dzięki umowie, strony planują dalszy rozwój wymiany pocztowej przychodzącej drogą kolejową z Chin do Europy oraz stopniowe zwiększanie wolumenów przesyłek, które Poczta Polska będzie redystrybuować do innych krajów europejskich. Rozwój współpracy operatorów pocztowych zapewni klientom zamawiającym towary na azjatyckich platformach efektywny transport i większą sprawność ich dostaw. Spółka liczy na dodatkowe przychody z obsługi rosnących wolumenów przesyłek docierających z Chin oraz przesyłek realizowanych przez operatora chińskiego. Chiny są aktualnie największym partnerem handlowym Unii Europejskiej, w związku z czym wolumeny te stanowią przeważającą część wszystkich przesyłek przyjeżdżających do Polski oraz przez Polskę spoza Unii Europejskiej.

Rynek przesyłek KEP rozwija się intensywnie, wraz z handlem transgranicznym i wzrostem przesyłek realizowanych na rzecz obsługi międzynarodowego e-commerce. Czynniki te stanowią potencjał do wzrostu przychodów Poczty, liczymy zatem, że poszerzanie naszej współpracy z narodowym operatorem chińskim zaowocuje wymiernymi korzyściami dla obu stron.

– powiedział Wiesław Włodek, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej

Poczta Polska przygotowuje się do wdrożenia tak zwanego „pakietu VAT dla e-commerce”, który wejdzie w życie 1 lipca 2021 roku. Operator przejmie proces składania elektronicznych zgłoszeń celnych importowych, stając się w ten sposób „bramą podatkową” między Unią Europejską i krajami leżącymi poza jej granicami, w tym głównie Chinami.

