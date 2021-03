Poczta Polska rozszerza współpracę z Cainiao Network, odpowiedzialnym za większość dostaw z AliExpress

Poczta Polska rozwija międzynarodowy e-commerce, rozszerzając współpracę z Cainiao Network, logistycznym ramieniem Grupy Alibaba, odpowiadającym za dostarczanie ponad 90% zamówień z platformy AliExpress. Podpisane porozumienie ma pomóc w dotrzymaniu 15-dniowego terminu dostawy, a Poczta Polska zapewnia, że od momentu dotarcia przesyłki do Polski do momentu dostarczenia ich pod drzwi klienta miną tylko dwa dni.

Klienci zamawiający towary w serwisie AliExpress, jednej z największych platform sprzedażowych na świecie, od kilku lat korzystają z usług Poczty Polskiej. Spółka ta rozwija współpracę z Cainiao, usprawniając dystrybucję towarów kupowanych przez polskich klientów na globalnych sklepach. Rynek przesyłek KEP (przesyłki kurierskie, ekspresowe i paczki) rozwija się intensywnie, wraz z handlem transgranicznym i rosnącym zainteresowaniem Polaków nie tylko polskimi e-sklepami. Zakupione w ten sposób towary będą dostarczane do polskich odbiorców jako przesyłki kurierskie Pocztex.

Ogromnie cieszy nas podpisanie porozumienia z Cainiao. Oznacza ono wzmocnienie współpracy między nami. Chciałbym podkreślić, że jednym z filarów nowej strategii Poczty Polskiej jest zwiększenie udziału w rynku KEP, zwłaszcza w rynku transgranicznym. Zgodnie z przyjętymi założeniami, naszym celem do 2024 roku jest podwojenie przychodów Spółki z przesyłek kurierskich, uwzględniając zwłaszcza sektor eCommerce. Rozwój współpracy z kluczowymi partnerami na tym rynku, takimi jak platforma AliExpress czy Cainiao Network, to jedno z najważniejszych działań realizowanych przez Pocztę Polską w tym obszarze działalności biznesowej.

– powiedział Tomasz Zdzikot, Prezes Zarządu Poczty Polskiej

Poczta Polska współpracuje z Cainiao od 2018 roku, świadcząc usługi dla polskich klientów platformy AliExpress. Bazując na wcześniejszych bardzo dobrych doświadczeniach współpracy Poczty Polskiej i Cainiao, obie firmy podpisały kolejną umowę na lata 2021/2022. Współpraca z grupą Alibaba wpisuje się w strategiczne plany Poczty Polskiej i ma być rozwijana w przyszłości.

Poczta Polska jest kluczowym i jedynym dostawcą w kanale door-to-door dla usługi AliExpress, w ramach której w ciągu 15 dni od złożenia zamówienia na platformie, przesyłka zostanie dostarczona do klienta. Obie firmy podjęły również kroki w celu zmniejszenia emisji CO 2 , dążąc do konsolidowania wielu przesyłek adresowanych do jednego klienta w paczki łączone.

Nasz krajowy operator pocztowy jest zainteresowany współpracą z największymi globalnymi graczami na rynku e-commerce, a umowa z Cainiao to kolejny krok w kierunku realizacji nowej strategii Poczty Polskiej, której filarami jest intensywny rozwój na rynku KEP.

Źródło tekstu: Poczta Polska