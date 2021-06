Poczta Polska ostrzega przed oszustwami związanymi z obsługą celną przesyłek spoza UE

Poczta Polska od 1 lipca tego roku zajmie się obsługą celną przesyłek spoza Unii Europejskiej. Fakt ten stał się okazją dla cyberprzestępców, którzy kierują do użytkowników fałszywe wiadomości, zawierające prośbę o uzupełnienie dokumentacji celnej dotyczącej towarów zakupionych w azjatyckich sklepach internetowych.

Poczta Polska informuje, że w przestrzeni internetowej pojawił się nowy sposób oszustwa, wykorzystujący niewiedzę użytkowników dotyczącą wdrożenia przez Unię Europejską między innymi pakietu VAT dla e-commerce. Ponieważ zmiana sposobu postępowania z przesyłkami jest zagadnieniem nowym, internetowi oszuści postanowili wykorzystać ten fakt, rozsyłając fałszywe e-maile do klientów, w których zachęcają do otwarcia zawirusowanego załącznika lub linku.

Zobacz: Poczta Polska zawarła umowę z China Post Group na usługę transportu i redystrybucji przesyłek

Zobacz: Poczta Polska startuje z testami technologii RFID

Po kliknięciu w załącznik albo link znajdujący się w otrzymanej wiadomości, komputer może zostać zarażony wirusem, w tym wypadku koniem trojańskim, który pozwoli przestępcom wykraść dane i przejąć kontrolę nad komputerem. W przypadku najnowszego ataku cyberprzestępców, jaki wykryliśmy, użytkownik może też zostać poproszony o dane logowania do banku albo innych serwisów. Grozi to przekazaniem wrażliwych danych osobowych, a nawet utratą pieniędzy z kont bankowych. Kategorycznie wyjaśniamy, że Poczta Polska nie wysyła do klientów maili dotyczących cła i nigdy nie prosi swoich klientów o dane bankowe.

– powiedziała Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej

Poczta Polska prosi, by wszelkie wiadomości tego typu zgłaszać na adres incydent@poczta-polska.pl lub cyberbezpieczenstwo@poczta-polska.pl. Operator zwraca uwagę na to, by przesyłać podejrzane wiadomość jako załącznik, a nie poprzez „przekaż dalej”, ponieważ utrudnia to analizę e-maila i opóźnia ustalenie sprawcy.

VAT dla e-commerce

Od 1 lipca 2021 roku Poczta Polska przejmie obsługę celną przesyłek spoza Unii Europejskiej, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych, działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tak zwanym przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że Poczta może dokonać zgłoszenia celnego za klienta dokonującego zakupu w sklepie internetowym w Azji.

Nowe regulacje mają ograniczyć skalę nierównej konkurencji, jaką dla europejskich producentów stanowią obecnie operatorzy handlu elektronicznego spoza krajów UE. Dostarczają oni towary na rynki krajów członkowskich Unii Europejskiej, w znacznej mierze bez opłacenia cła i podatku VAT.

Zobacz: Facebook i wirtualne kasyno: tak oszuści wyłudzają dane kart płatniczych

Zobacz: Polski startup chroni przed oszustwami telefonicznymi

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Pixabay, Poczta Polska

Źródło tekstu: Poczta Polska