Polski startup chroni przed oszustwami telefonicznymi

Incognito to usługa polskiego startupu Apifonica, która umożliwia zastąpienie naszego numeru wirtualnym. Ma to zabezpieczyć użytkowników telefonów przed oszustwami za ich pomocą.

Usługa Incognito firmy Apofonica jest kierowana przede wszystkim do serwisów ogłoszeniowych, platform i sklepów e-commerce, a także firm z branży nieruchomości, sieci taksówkowych, czy salonów samochodowych. Wszystkie te przedsiębiorstwa łączy fakt, że klienci pozostawiają im swoje numery telefonu do realizacji usługi. Niestety, są one potem często całkowicie pozbawione ochrony, co prowadzi do ich wykorzystania przez cyberprzestępców lub nieuczciwych pracowników.

Usługa Incognito pozwala na zachowanie pełnej poufności numeru telefonu użytkownika. Połączenie w dalszym ciągu przekierowywane jest na prawdziwy numer, ale wykorzystywany jest do tego inny, dodatkowy numer, będący częścią całej usługi. Eliminuje to bezpośrednie połączenia na prywatny numer i pozwala dbać o bezpieczeństwo klientów. Dzięki usłudze Incognito można ponadto śledzić pracę swoich pracowników i nieustannie ją usprawniać.

Usługa ta pozwala na skuteczną ochronę przed potencjalnymi oszustami, niechcianymi połączeniami czy spamem po zakończeniu okresu promocji czy sprzedaży. Dodatkowy numer zapewnia także ochronę przez wiadomościami zawierającymi niebezpieczne linki.

Incognito to usługa, którą Apifonica wprowadziła na rynek dwa lata temu, ale dopiero od momentu wybuchu pandemii zaczęła ona szybko zyskiwać na popularności i do tej pory dzięki niej firmy zabezpieczyły łącznie już 20 milionów rozmów. Powód to wzrost zainteresowania zakupami w Internecie, co jednak doprowadziło także do m.in. większej liczby niewłaściwych zachowań ze strony kurierów dostarczających towar czy prób oszustw na największych serwisach ogłoszeniowych.

Wirtualne numery telefonów pozwalają milionom użytkowników przeprowadzać transakcje bez obawy o to, że ktoś wykorzysta ich numer do innych celów. Zaraz po zakończeniu transakcji czy kampanii reklamowej, dodatkowy numer zostaje wyłączony, dzięki czemu użytkownik nie otrzyma żadnych niechcianych połączeń. Zarówno zmiana prawdziwego numeru na wirtualny, jak i wyłączenie usługi odbywa się w sposób automatyczny.

Problem ten dotyczy całej Europy, w tym także Polski – wystarczy choćby spojrzeć na skalę oszustw i prób wyłudzeń na największych polskich serwisach ogłoszeniowych. Kwestie bezpieczeństwa mają też olbrzymie znaczenie w przypadku dużych transakcji, np. tych z branży nieruchomości. Znaczące koszty walki z cyberprzestępcami i potencjalne straty na reputacji firm wynikające z niewłaściwego zachowania ich pracowników to powód, dla którego warto przetestować usługę Incognito.

