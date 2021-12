T-Mobile ma nowe Data Center w Warszawie

T-Mobile Polska uruchomił w Warszawie nowe Data Center, połaczone z innymi lokalizacjami magentowego operatora łączem Ethernet o prędkości 400 Gb/s. Szybsze połączenie ma zagwarantować odpowiednią przepustowość do zewnętrznych operatorów i dostawców usług na świecie.

Centra danych są kluczowe dla funkcjonowania polskiej gospodarki. Według firmy analitycznej PMR, do 2025 roku zapotrzebowanie na usługi przetwarzania danych i kolokację może się nawet podwoić. Biorący udział w badaniu menadżerowie i członkowie zarządów w znakomitej większości (aż 74%) wskazywali transformację cyfrową, nowe sposoby pracy i digitalizację jako najważniejszy pozytywny skutek pandemii. Co więcej, trend ten nie dotyczy już tylko największych firm, ale również małe i średnie biznesy, które muszą dostosować swój model do obecnych realiów.

T-Mobile postanowił wyjść naprzeciw zwiększającemu się stale popytowi na usługi przetwarzania danych, otwierając centrum danych o powierzchni kolokacyjnej ponad 1700 m2. Wraz z otwarciem nowego obiektu, pierwszy duży klient biznesowy, reprezentujący branżę finansową, odebrał 250 m2 powierzchni i wkrótce rozpocznie korzystanie z nowej infrastruktury.

Usługi przetwarzania i ochrony danych, dostarczanie kompleksowych i bezpiecznych technologii ICT na stałe wbudowane jest w nasze DNA. Nasza transformacja, od operatora telekomunikacyjnego do wszechstronnej firmy technologicznej, nie byłaby możliwa bez ciągłego rozwoju technologii chmurowych oraz inwestycji w nowoczesne centra przetwarzania danych. Przenoszenie własnych zasobów do chmury i zwinny model pracy umożliwiły nam jeszcze szybsze dostarczanie naszych usług, a kolejnym etapem będzie pełna wirtualizacja naszej sieci. Ostatnie lata pokazały nam, że prowadzenie biznesu nie jest już dziś możliwe bez ciągłego inwestowania w nowe technologie. Dlatego, ogromnie cieszy mnie to, że jako jeden z największych dostawców usług chmurowych w Polsce możemy wspierać naszych partnerów w szybkiej transformacji cyfrowej, budowaniu innowacyjności oraz trwałej odporności na zmiany.

– powiedział Andreas Maierhofer, prezes T‑Mobile Polska

T-Mobile Polska posiada sieć kilkunastu ośrodków przetwarzania danych w kraju. Nowy obiekt przy ul. Szlacheckiej w Warszawie to kolejny etap konsekwentnej realizacji wizji rozwoju technologii chmurowych operatora. Z jej efektów czerpie on sam, ale również jego klienci – globalni dostawcy treści, międzynarodowe korporacje, firmy z sektora bankowego i ubezpieczeniowego, jak również mniejsze firmy z szeroko pojętego segmentu MŚP.

Liczy się środowisko i bezpieczeństwo danych

Nowa inwestycja wpisuje się w szeroko zakrojoną strategię na rzecz zmniejszania wpływu działalności spółki na środowisko i deklarację osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 roku. Cała energia zasilająca obiekty T-Mobile pochodzi ze źródeł odnawialnych, a współczynnik PUE (ang. Power Usage Effectiveness), określający proporcje całkowitej energii elektrycznej zużywanej na zasilanie centrum danych do energii elektrycznej pobieranej przez urządzenia informatyczne, wynosi 1,3. Oznacza to, że tylko 30% energii zużywane jest na utrzymanie dodatkowych układów. Stawia to nowe centrum danych T‑Mobile na równi z najbardziej nowoczesnymi obiektami tego typu.

T-Mobile informuje, że przy realizacji nowej inwestycji największy nacisk położono na bezpieczeństwo: fizyczne, energetyczne, telekomunikacyjne, a także te świadczone w ramach usług cyberbezpieczeństwa. Umiejscowienie obiektów data center T‑Mobile w różnych regionach Polski ma pozwolić klientom operatora na bezpieczne współdzielenie zasobów w kilku lokalizacjach.

T‑Mobile dysponując własną infrastrukturą sieciową i centrów danych, zapewnia budowę systemów opartych o georedundancję w modelu Disaster Recovery, gwarantując integralność danych w wypadku awarii lub braku dostępu do jednego z obiektów. Wszystko po to, aby dane były odpowiednio zabezpieczone i zapewniały ciągłość działania. Przed oddaniem do komercyjnego użytkowania, nowy obiekt przeszedł szereg testów prowadzonych przez niezależny podmiot audytujący i potwierdzający jego zgodność z wymogami certyfikacji ANSI/TIA 942 oraz europejską i polską normą EN-PN 50600.

