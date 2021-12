T-Mobile chwycił za pędzel z farbą i namalował mural. Ma jedno ważne zastosowanie

T-Mobile lubi czasem zaskoczyć nietypowymi instalacjami, na przykład magentową stacją bazową z wyświetlaczami. Tym razem operator w centrum Warszawy odsłonił mural. I nie chodzi tylko o ozdobienie szarych murów.

W centrum Warszawy T-Mobile właśnie odsłonił mural, który ma dwa główne zastosowania, choć jest ich więcej. Po pierwsze – zachęca do rozwoju kariery w strukturach operatora, jest więc nietypową reklamą rekrutacyjną. Nie jest to jego jedyne zastosowanie – malowidło pomaga oczyszczać powietrze ze szkodliwych substancji.

Skąd w ogóle taki pomysł?

Jesień i zima to czas, w którym jakość powietrza szczególnie daje się we znaki, szczególnie mieszkańcom większych metropolii – zwiększony smog nie tylko widocznie unosi się nad miastem, ale też utrudnia oddychanie i wpływa na zdrowie mieszkańców

– tłumaczy T-Mobile.

Operator postanowił więc stworzyć kampanię wizerunkową, która przy okazji pomoże Warszawie lepiej oddychać. Na ścianie budynku przy ul. Chmielnej 98 pojawił się ekologiczny mural o powierzchni 237 m2, który pomaga oczyszczać powietrze ze szkodliwych substancji.

Jak to jest możliwe? Korzystne dla powietrza działanie muralu T-Mobile to efekt użycia specjalnych farb fotokatalitycznych, które dzięki zawartości dwutlenku tytanu neutralizują pod wpływem światła rozmaite drobnoustroje oraz zanieczyszczenia, w tym groźne dla zdrowia tlenki siarki i azotu.

Operator miał jeszcze jedną intencję. Poza pozytywnym wpływem na zdrowie mieszkańców, mural ma też przypominać o tym, jak ważną rolę odgrywa, nie tylko w miejscu pracy, różnorodność. O co chodzi tym razem?

T-Mobile od kilku lat aktywnie angażuje się w promowanie zasad tolerancji oraz inkluzywności, podkreślając, że różnorodność osobowości czy upodobań pracowników może być wspaniałym źródłem inspiracji, która stanowi o sile zespołu, a nie jego słabości. Mural przedstawiający pięć mocno różniących się od siebie osób, które łączy miłość do technologii, odzwierciedla podejście firmy i jej stosunek do różnorodności

– wyjaśnia T-Mobile.

Operator przekonuje, że wdrożenia nowoczesnych, technologicznych rozwiązań, jak 5G, usługi chmurowe, cyberbezpieczeństwo czy produkty ICT to zasługa pracowników firmy, którzy są różnorodni pod względem wieku, płci, wyglądu czy innych aspektów. Tym, co ich łączy, jest pasja do tworzenia technologii.

Ta różnorodność jest siłą T-Mobile, a kreatywność, wizja i umiejętności pracowników T‑Mobile sprawiają, że firma jest w stanie dostarczać Polakom innowacje, które ułatwiają ich codzienność

– podkreśla magentowy operator.

T-Mobile zaprasza również nowe osoby do dołączenia do #MagentaTeam. Na potrzeby nietypowej kampanii firma zaprojektowała nową stronę rekrutacyjną, która zawiera aktualne ogłoszenia o pracę, najważniejsze informacje dotyczące oczekiwań, warunków i benefitów, a także m.in. materiały video, w których przedstawiciele marki opowiadają o swojej codziennej pracy, aby ułatwić kandydatom zrozumienie specyfiki pracy w danym zespole. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://magentateam.pl.

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile